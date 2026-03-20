Máy bay Air India phải quay đầu sau 8 giờ vì chở nhầm khách

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay mang số hiệu AI185 khởi hành từ New Delhi ngày 19/3, bay theo hướng đông nhằm tránh khu vực xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hãng hàng không Air India chỉ được phía Canada cấp phép khai thác dòng máy bay Boeing 777-300ER, trong khi chuyến bay này lại sử dụng phiên bản Boeing 777-200LR (tầm bay siêu xa) chưa được phê duyệt.

Sai sót nghiêm trọng chỉ được phát hiện khi máy bay đã bay hơn 4 giờ và đang ở không phận Trung Quốc, gần thành phố Côn Minh (Kunming). Ngay sau đó, hãng đã quyết định cho máy bay quay đầu về New Delhi. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay cất cánh lúc 11h34 và hạ cánh trở lại vào khoảng 19h19 cùng ngày.

Giới chuyên môn cho biết, các quốc gia có quy định khác nhau đối với hãng hàng không nước ngoài, bao gồm cấp phép theo hãng, theo đội bay hoặc thậm chí theo từng số hiệu tàu bay cụ thể. Trong trường hợp của Air India, Canada chỉ cho phép khai thác dòng Boeing 777-300 ER, không áp dụng với phiên bản 777-200LR.

Hãng Air India đã lên tiếng về vụ việc, cho biết chuyến bay AI185 quay đầu do “vấn đề vận hành” và được xử lý theo đúng quy trình an toàn. Máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách và tổ bay đã rời máy bay. Hãng hàng không cũng bày tỏ lấy làm tiếc về sự cố “ngoài ý muốn” ‎và đã hỗ trợ hành khách đầy đủ, bao gồm bố trí khách sạn và nhanh chóng sắp xếp chuyến bay thay thế vào sáng nay.

Hiện Hãng đang xét vụ việc và có thể sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Sự cố được cho là khá hiếm gặp trong ngành hàng không, đặc biệt khi máy bay phải quay đầu do “lỗi con người” trong khâu điều phối, khiến ngay cả các chuyên gia hàng không dày dạn kinh nghiệm cũng bất ngờ.