Máy bay Air India phải quay đầu sau 8 giờ vì chở nhầm khách

Thứ Sáu, 20:11, 20/03/2026
VOV.VN - Một chuyến bay chở khách của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India) đi Vancouver, Canada đã buộc phải quay trở lại New Delhi sau gần 8 giờ bay, do hãng sử dụng nhầm loại máy bay không được cấp phép nhập cảnh vào Canada. Sự cố hy hữu được đánh giá là khá nghiêm trọng trong ngành hàng không.

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay mang số hiệu AI185 khởi hành từ New Delhi ngày 19/3, bay theo hướng đông nhằm tránh khu vực xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hãng hàng không Air India chỉ được phía Canada cấp phép khai thác dòng máy bay Boeing 777-300ER, trong khi chuyến bay này lại sử dụng phiên bản Boeing 777-200LR (tầm bay siêu xa) chưa được phê duyệt.

Sai sót nghiêm trọng chỉ được phát hiện khi máy bay đã bay hơn 4 giờ và đang ở không phận Trung Quốc, gần thành phố Côn Minh (Kunming). Ngay sau đó, hãng đã quyết định cho máy bay quay đầu về New Delhi. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay cất cánh lúc 11h34 và hạ cánh trở lại vào khoảng 19h19 cùng ngày.

Sự cố hy hữu của Air India. Ảnh: Timesofindia

Giới chuyên môn cho biết, các quốc gia có quy định khác nhau đối với hãng hàng không nước ngoài, bao gồm cấp phép theo hãng, theo đội bay hoặc thậm chí theo từng số hiệu tàu bay cụ thể. Trong trường hợp của Air India, Canada chỉ cho phép khai thác dòng Boeing 777-300 ER, không áp dụng với phiên bản 777-200LR.

Hãng Air India đã lên tiếng về vụ việc, cho biết chuyến bay AI185 quay đầu do “vấn đề vận hành” và được xử lý theo đúng quy trình an toàn. Máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách và tổ bay đã rời máy bay. Hãng hàng không cũng bày tỏ lấy làm tiếc về sự cố “ngoài ý muốn” ‎và đã hỗ trợ hành khách đầy đủ, bao gồm bố trí khách sạn và nhanh chóng sắp xếp chuyến bay thay thế vào sáng nay.

Hiện Hãng đang xét vụ việc và có thể sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Sự cố được cho là khá hiếm gặp trong ngành hàng không, đặc biệt khi máy bay phải quay đầu do “lỗi con người” trong khâu điều phối, khiến ngay cả các chuyên gia hàng không dày dạn kinh nghiệm cũng bất ngờ.

Việt Nam - Ấn Độ trao đổi nhiều nội dung hợp tác về dân tộc và tôn giáo

VOV.VN - Nhiều nội dung hợp tác song phương liên quan tới dân tộc và tôn giáo sẽ được Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy triển khai trong thời gian tới. Đây là kết quả của các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung với các bộ ngành của Ấn Độ trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17-19/3.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Ấn Độ lên án các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh
Ấn Độ lên án các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh

VOV.VN - Ngày 19/3, Ấn Độ đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời cảnh báo tình hình “vô cùng đáng lo ngại” khi nguy cơ bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu gia tăng.

Ấn Độ lên án các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh

Ấn Độ lên án các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh

VOV.VN - Ngày 19/3, Ấn Độ đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời cảnh báo tình hình “vô cùng đáng lo ngại” khi nguy cơ bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu gia tăng.

“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam
“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/3, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại bang Karnataka dành cho doanh nghiệp Việt Nam”.

“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/3, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại bang Karnataka dành cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam
Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - “Với Ngân sách Liên bang 2026 kỷ lục, Ấn Độ đang mở cửa mạnh hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam” – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến, với chủ đề “Ngân sách Ấn Độ 2026 và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 19/3.

Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - “Với Ngân sách Liên bang 2026 kỷ lục, Ấn Độ đang mở cửa mạnh hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam” – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến, với chủ đề “Ngân sách Ấn Độ 2026 và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 19/3.

