Máy bay Ấn Độ bị đe dọa không tặc trước giờ khởi hành

Theo truyền thông Ấn Độ, sự việc xảy ra sáng 11/11 với chiếc máy bay mang số hiệu AI 772, sử dụng dòng Airbus A320neo, dự kiến khởi hành lúc 10h20 sáng. Trong quá trình chuẩn bị cất cánh, một cảnh báo đe dọa không tặc được phát hiện viết trên gương trong nhà vệ sinh của máy bay. Nội dung cảnh báo chiếc máy bay sẽ bị khống chế vào lúc 11h10.

Một chiếc máy bay chở khách của hàng Air India. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi phát hiện, phi công đã thông báo cho bộ phận kiểm soát không lưu (ATC), kích hoạt quy trình ứng phó an ninh. Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn được yêu cầu rời khỏi máy bay. Chiếc máy bay sau đó được đưa đến khu vực cách ly để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo các nguồn tin, trên chuyến bay có 93 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra máy bay nhằm phát hiện các vật thể hoặc dấu hiệu bất thường; đồng thời tiến hành rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại sân bay và bên trong máy bay để xác định người viết thông điệp đe dọa cũng như làm rõ động cơ của vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hàng không Ấn Độ liên tiếp ghi nhận một số cảnh báo an ninh liên quan đến lời đe dọa đánh bom và không tặc. Trước đó, hồi đầu tháng 11, một máy bay của hãng IndiGo cũng phải quay trở lại sân bay khởi hành sau khi phát hiện thông điệp đe dọa không tặc trong nhà vệ sinh.