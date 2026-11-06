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Nhiều máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở châu Âu sau đe dọa đánh bom

Thứ Sáu, 09:02, 06/11/2026
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VOV.VN - Một chiến dịch đe dọa đánh bom đồng loạt nhằm vào khoảng 20 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu đã diễn ra vào ngày 5/11, buộc không quân nhiều nước phải khẩn cấp điều tiêm kích hộ tống và chuyển hướng máy bay.

Tại Pháp, lực lượng không quân đã điều động một tiêm kích Rafale cất cánh khẩn cấp từ căn cứ Saint-Dizier-Robinson và một chiếc Mirage 2000 từ căn cứ Evreux-Fauville để hộ tống chiếc Airbus A320 của hãng Aer Lingus chặng Dublin – Rome sau cảnh báo từ phía Italy. Chiếc máy bay dân sự buộc phải hạ cánh xuống căn cứ quân sự Evreux.

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Một chiến dịch đe dọa đánh bom đồng loạt nhằm vào khoảng 20 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu đã diễn ra vào ngày 5/11 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Áo triển khai các tiêm kích Eurofighter hộ tống các chuyến bay diện nghi vấn, buộc một chuyến bay Wizz Air từ Milan đi Warsaw phải hạ cánh xuống Vienna. Không quân Bulgaria cũng điều động tiêm kích MiG-29 để chặn và dẫn đường cho ba chuyến bay của Ryanair. Tại Prague, bốn chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Vaclav-Havel bị đe dọa nhưng không tìm thấy chất nổ, còn sân bay Frédéric-Chopin ở Warsaw phải tạm đóng cửa một đường băng để kiểm tra an ninh máy bay đi Paris.

Phần lớn các cảnh báo bom được gửi qua thư điện tử vào đầu giờ sáng trong một khoảng thời gian ngắn, cho thấy dấu hiệu của một hành động phối hợp chặt chẽ. Nhà chức trách Italy cho biết ban quản lý sân bay Rome và sân bay Sofia nhận được email nhận trách nhiệm từ nhóm tự xưng là "Những chiến binh của Nhà nước Nam giới". 

Sự việc diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng cảnh giác trước các mối đe dọa lai, bao gồm hàng loạt cuộc tấn công mạng nhắm vào các chuỗi siêu thị tại châu Âu thời gian gần đây.

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Hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Ngày 5/11, hai chuyến bay của hãng Aegean Airlines từ Hy Lạp đến Italia và Áo đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa đánh bom trong bối cảnh một loạt các sự cố tương tự làm gián đoạn các hoạt động hàng không trên khắp châu Âu.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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