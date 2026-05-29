Máy bay chở khách tại Nhật Bản phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ gặp sự cố về lốp

Thứ Sáu, 15:13, 29/05/2026
VOV.VN - Sáng nay (29/5, theo giờ địa phương), một máy bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ gặp sự cố về lốp

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, chuyến bay có số hiệu 645 của hãng hàng không Japan Airlines, xuất phát từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo đến sân bay Kagoshima vào sáng nay (29/5), đã phải yêu cầu hạ cánh khẩn cấp từ đài kiểm soát không lưu sau khi cất cánh do nghi ngờ có sự cố ở lốp máy bay. Ngay sau đó, máy bay này đã thay đổi điểm đến và hạ cánh xuống đường băng A của sân bay Narita.

may bay cho khach tai nhat ban phai ha canh khan cap do nghi ngo gap su co ve lop hinh anh 1
Máy bay chở khách của hãng hàng không Japan Airlines phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ gặp sự cố về lốp. Ảnh: NHK

Sự cố này sau đó đã khiến đường băng A phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có tổng cộng 226 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, và hiện nay các nhà chức trách đang xác nhận xem có trường hợp nào bị thương hay không.

Trong khi đó, tại sân bay Haneda - nơi máy bay xuất phát, có thông tin cho rằng các nhà chức trách đã tìm thấy mảnh vỡ lốp máy bay trên đường băng D - đường băng được sử dụng để máy bay cất cánh. Ban quản lý an toàn của sân bay cũng cho biết, đường băng này dự kiến sẽ bị đóng cửa đến 16h chiều cùng ngày. Đối với tất cả các đường băng còn lại tại hai sân bay Narita và Haneda, hoạt động cất và hạ cánh của các máy bay khác vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, vào chiều tối 25/5, một máy bay khác của hãng hàng không Nhật Bản Skymark cũng gặp sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda. Sự cố này sau đó được xác nhận không làm ai bị thương, nhưng ảnh hưởng tới lịch trình của ít nhất 169 hành khách trên máy bay.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Hai máy bay Hải quân Mỹ va chạm giữa không trung, 4 phi công thoát nạn
Hai máy bay Hải quân Mỹ va chạm giữa không trung, 4 phi công thoát nạn

VOV.VN - Hai máy bay tác chiến điện tử của Hải quân Mỹ đã va chạm giữa không trung trong một màn trình diễn tại bang Idaho vào ngày 17/5. Cả bốn thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn.

Máy bay hạ cánh vì hành khách cắn tiếp viên
Máy bay hạ cánh vì hành khách cắn tiếp viên

VOV.VN - Một máy bay của Australia đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách cắn tiếp viên hàng không trong lúc máy bay đang trong hành trình bay đến Mỹ.

Sân bay lớn nhất Israel chật kín máy bay quân sự Mỹ
Sân bay lớn nhất Israel chật kín máy bay quân sự Mỹ

VOV.VN - Ảnh vệ tinh cho thấy hàng chục máy bay tiếp dầu quân sự Mỹ đang hiện diện tại sân bay Ben Gurion của Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng dù lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

