Máy bay chở khách tại Nhật Bản phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ gặp sự cố về lốp

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, chuyến bay có số hiệu 645 của hãng hàng không Japan Airlines, xuất phát từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo đến sân bay Kagoshima vào sáng nay (29/5), đã phải yêu cầu hạ cánh khẩn cấp từ đài kiểm soát không lưu sau khi cất cánh do nghi ngờ có sự cố ở lốp máy bay. Ngay sau đó, máy bay này đã thay đổi điểm đến và hạ cánh xuống đường băng A của sân bay Narita.

Sự cố này sau đó đã khiến đường băng A phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có tổng cộng 226 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, và hiện nay các nhà chức trách đang xác nhận xem có trường hợp nào bị thương hay không.

Trong khi đó, tại sân bay Haneda - nơi máy bay xuất phát, có thông tin cho rằng các nhà chức trách đã tìm thấy mảnh vỡ lốp máy bay trên đường băng D - đường băng được sử dụng để máy bay cất cánh. Ban quản lý an toàn của sân bay cũng cho biết, đường băng này dự kiến sẽ bị đóng cửa đến 16h chiều cùng ngày. Đối với tất cả các đường băng còn lại tại hai sân bay Narita và Haneda, hoạt động cất và hạ cánh của các máy bay khác vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, vào chiều tối 25/5, một máy bay khác của hãng hàng không Nhật Bản Skymark cũng gặp sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda. Sự cố này sau đó được xác nhận không làm ai bị thương, nhưng ảnh hưởng tới lịch trình của ít nhất 169 hành khách trên máy bay.