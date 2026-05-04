中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Hai, 11:45, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ tối 3/5 (theo giờ địa phương) vì lý do kỹ thuật.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Airbus A310 chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, đang trên đường từ Madrid tới Yerevan, Armenia, đã gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh cấp xuống sân bay quốc tế ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

may bay cho thu tuong tay ban nha ha canh khan cap xuong tho nhi ky hinh anh 1
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AP

Nguồn tin không đề cập tình trạng sức khỏe của ông Sanchez cũng như những người có mặt trên chuyến bay, nhưng cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha ở lại Ankara một đêm và khởi hành tới Yerevan trong sáng sớm 4/5.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm qua, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gặp sự cố kỹ thuật và phải điều chỉnh lịch trình bay. Trước đó, ông Pedro Sanchez cũng đã bị lỡ cuộc họp về Ukraine tại Paris, Pháp hôm 4/9/2025, vì lý do tương tự.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ Pedro Sanchez sự cố máy bay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha
Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 1/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh ông Trump tỏ ra giận dữ trước chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha

Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 1/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh ông Trump tỏ ra giận dữ trước chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy
Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị truy tố vì tham nhũng
Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị truy tố vì tham nhũng

VOV.VN - Ngày 13/4, hệ thống tư pháp Tây Ban Nha đã có bước đi gây chấn động khi chính thức truy tố bà Begoña Gómez, phu nhân của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sánchez, về các tội danh liên quan đến tham nhũng và trục lợi chính sách.

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị truy tố vì tham nhũng

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị truy tố vì tham nhũng

VOV.VN - Ngày 13/4, hệ thống tư pháp Tây Ban Nha đã có bước đi gây chấn động khi chính thức truy tố bà Begoña Gómez, phu nhân của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sánchez, về các tội danh liên quan đến tham nhũng và trục lợi chính sách.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ