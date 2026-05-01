  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

Thứ Sáu, 11:04, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân tham gia mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải toàn cầu bị gián đoạn sau khi cuộc chiến Iran nổ ra ngày 28/2. Tổng thống Trump từng cho biết đang cân nhắc khả năng Mỹ rút khỏi liên minh này.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Một email nội bộ của Lầu Năm Góc, được Reuters đưa tin tuần trước, đã nêu các phương án để Mỹ “trừng phạt” các đồng minh NATO mà Washington cho là không ủng hộ chiến dịch tại Iran, bao gồm khả năng đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha.

Trước đó, ông Trump - người từng đề cập việc rút bớt lực lượng khỏi châu Âu hồi đầu tháng, hôm 29/4 cho biết chính quyền của ông đang xem xét cắt giảm quân tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Khi được hỏi liệu có áp dụng biện pháp tương tự với Italy và Tây Ban Nha - hai quốc gia cũng chỉ trích cuộc chiến IỈan hay không, ông Trump đáp: “Có thể… Tại sao không? Italy chẳng giúp gì cho chúng ta, còn Tây Ban Nha thì thật sự rất tệ”.

Tháng trước, ông Trump đã đe dọa áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Tây Ban Nha sau khi quốc gia này từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ phục vụ các chiến dịch liên quan đến không kích Iran. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, tính đến tháng 12/2025, Mỹ có hơn 68.000 binh sĩ thường trú tại các căn cứ ở châu Âu, trong đó hơn một nửa, khoảng 36.400 quân đóng tại Đức.

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 30/4 tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chương trình này thông qua các cuộc không kích và trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng thống Trump cắt giảm quân Tây Ban Nha Italy cuộc chiến Iran
Chính quyền ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran đã “kết thúc” trước hạn chót

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

Tổng thống Trump chỉ trích Quốc hội hạn chế quyền lực trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các nỗ lực của Quốc hội Mỹ nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông trong cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

