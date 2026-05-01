Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân tham gia mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải toàn cầu bị gián đoạn sau khi cuộc chiến Iran nổ ra ngày 28/2. Tổng thống Trump từng cho biết đang cân nhắc khả năng Mỹ rút khỏi liên minh này.

Một email nội bộ của Lầu Năm Góc, được Reuters đưa tin tuần trước, đã nêu các phương án để Mỹ “trừng phạt” các đồng minh NATO mà Washington cho là không ủng hộ chiến dịch tại Iran, bao gồm khả năng đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha.

Trước đó, ông Trump - người từng đề cập việc rút bớt lực lượng khỏi châu Âu hồi đầu tháng, hôm 29/4 cho biết chính quyền của ông đang xem xét cắt giảm quân tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Khi được hỏi liệu có áp dụng biện pháp tương tự với Italy và Tây Ban Nha - hai quốc gia cũng chỉ trích cuộc chiến IỈan hay không, ông Trump đáp: “Có thể… Tại sao không? Italy chẳng giúp gì cho chúng ta, còn Tây Ban Nha thì thật sự rất tệ”.

Tháng trước, ông Trump đã đe dọa áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Tây Ban Nha sau khi quốc gia này từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ phục vụ các chiến dịch liên quan đến không kích Iran. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, tính đến tháng 12/2025, Mỹ có hơn 68.000 binh sĩ thường trú tại các căn cứ ở châu Âu, trong đó hơn một nửa, khoảng 36.400 quân đóng tại Đức.