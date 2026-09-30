Máy bay đến Israel phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia

Theo các nguồn tin chính thức của Israel, chiếc máy bay gặp sự cố là Boeing 737 MAX của hãng hàng không Flydubai (UAE). Máy bay chở theo 180 hành khách, với lộ trình di chuyển từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel). Giữa chặng bay, phi công bất ngờ gửi mã "squawk code" 7700 - một tín hiệu khẩn cấp quốc tế - về hệ thống, đồng thời thực hiện bay vòng tròn trên bầu trời Jordan và Saudi Arabia. Khi bay qua không phận Saudi Arabia, máy bay gửi mã code 7500 mang ý nghĩa bị không tặc tấn công hoặc bị can thiệp phi pháp.

Một máy bay của Flydubai. Ảnh: Istock

Tại phút thứ 135 của hành trình, máy bay bất ngờ giảm độ cao từ 34.000 feet xuống còn 17.000 feet trong chưa đầy 1 phút. Máy bay sau đó khôi phục độ cao lên 21.650 feet, nhưng lại tiếp tục giảm mạnh xuống còn 14.000 feet. Trong khoảng 1 giờ sau đó, máy bay không thể lấy lại độ cao, mà chỉ bay tầm thấp khoảng 15.000 feet, dấu hiệu cho thấy phương tiện đang được điều khiển thủ công, không phải chế độ bay tự động.

Chiếc Boeing 737 MAX của Flydubai sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở phía Bắc Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách trên máy bay được thông báo an toàn.

Theo truyền thông Israel, giới chức nước này đã không thể liên lạc được máy bay trong quá trình gặp sự cố. Lực lượng không quân Israel đã được lệnh xuất kích và sẵn sàng can thiệp trong trường hợp máy bay bị không tặc khống chế. Được biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức an ninh nước này đã tiến hành họp khẩn để đánh giá tình hình. Theo kênh truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, một người phát ngôn của Chính phủ Israel vừa xác nhận rằng đây không phải là một vụ không tặc. Tuy nhiên, thông tin chính thức về vụ việc, chưa được công bố.