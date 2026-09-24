Máy bay Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp do sự cố động cơ

Theo hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản, vào khoảng 21h tối 23/9 (theo giờ địa phương), một phi công trên chuyến bay mang số hiệu ANA 1502 - một dòng máy bay Boeing 737-800, có lộ trình từ sân bay Naha đến sân bay Saga, chở theo 152 hành khách (gồm 4 trẻ nhỏ) và 6 thành viên phi hành đoàn (tổng cộng 158 người), đã báo cáo về việc phát hiện đèn báo nhiệt độ dầu ở động cơ bên phải quá cao - thời điểm khoảng 20 phút sau khi cất cánh.

Một máy bay của ANA đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Naha ở tỉnh Okinawa. Ảnh minh họa: Bloomberg

Để xử lý tình huống này, phi công đã buộc phải tắt động cơ bên phải, xin quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Naha lúc hơn 22h đêm.

Ngay sau khi máy bay dừng lại trên đường băng, toàn bộ 152 hành khách đã phải sơ tán bằng máng trượt khẩn cấp để thoát hiểm. Tuy nhiên, có 3 hành khách được xác nhận bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán, nhiều hành khách cũng tỏ ra hoảng loạn và sợ hãi.

Trong khi đó, một số xe cứu hỏa cũng đã được điều động đến hiện trường ngay sau khi máy bay hạ cánh. Theo các hành khách trên chuyến bay, họ đã ngửi thấy mùi khét trong khoang máy bay và nghe thấy tiếng nổ lách tách từ phía bên phải của máy bay. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho biết về khả năng có lửa hoặc khói bốc ra từ động cơ khi máy bay hạ cánh.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Nhật Bản và hãng hàng không ANA đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản đã xác định vụ việc này là một “sự cố nghiêm trọng” có thể dẫn đến tai nạn. Cơ quan này sẽ phái cử các điều tra viên đến hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân.