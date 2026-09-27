Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn 2 tên lửa và 2 máy bay không người lái

Theo Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen, các tên lửa nhằm vào thành phố Khamis Mushait, trong khi máy bay không người lái tấn công Thủ đô Riyadh. Các cảnh báo sớm được ban hành ở Abha, Jazan, Khamis Mushait đã được dỡ bỏ ngay sau đó.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án các cuộc tấn công leo thang, cho biết các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Xung đột Yemen tiếp tục leo thang từ tháng 7/2026 (Ảnh minh họa: Reuters).

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ông Jasem Mohamed Albudaiwi, đã lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Saudi Arabia, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của dân thường, cũng như sự ổn định của khu vực.

Trong khi Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi, đã kêu gọi tổng động viên để chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Các cuộc tấn công này là những diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi kể từ tháng 7/2026, khi các cuộc xung đột mới bùng phát đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm và cuốn Yemen vào cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.