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Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ một máy bay của hãng hàng không Iran

Thứ Tư, 05:36, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, Iran xác nhận một máy bay của hãng hàng không Iran Caspian Airlines đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ.

Trước thông báo xác nhận của Iran, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin: Giới chức nước này đã thu giữ một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Iran Caspian Airlines ở thành phố Istanbul hôm 28/9. Nguồn tin khẳng định phương tiện bị thu giữ theo lệnh của Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ, ngay trước khi chuẩn bị cất cánh. Nguyên nhân là hãng hàng không Iran đã không thanh toán khoản nợ 3 triệu euro, tương đương 3,4 triệu USD. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập lệnh cấm bay của Mỹ đối với các hãng hàng không Iran áp dụng từ ngày 23/9.

tho nhi ky thu giu mot may bay cua hang hang khong iran hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Thenewarab

Ngay sau thông báo của phía Thổ Nhĩ Kỳ, hãng hàng không Iran Caspian Airlines đã lên tiếng xác nhận, cho biết một máy bay dòng Boeing của hãng đã gặp vấn đề về hành chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng khẳng định đã xử lý xong khoản nợ 3 triệu euro với cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và chiếc máy bay dự kiến bay trở lại Iran trong ngày 29/9 (theo giờ địa phương).

Bất chấp lệnh cấm của Mỹ, các sân bay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp nhận các máy bay Iran, trong khi các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì hoạt động bay đến và đi từ các sân bay ở Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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