Mỹ muốn các nước Arab đóng góp chi phí cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Thứ Ba, 09:08, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc kêu gọi các nước Arab đóng góp chi phí cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran tương tự như Chiến tranh Vùng Vịnh những năm 1990-1991.

Phát biểu với báo giới ngày 30/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bà không muốn đưa ra nhận định thay tổng thống, song xác nhận đây là ý tưởng mà ông Trump từng đề cập.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Tại cuộc họp báo, bà Leavitt cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra và có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng những tuyên bố công khai của Tehran không hoàn toàn trùng khớp với những gì nước này trao đổi riêng với phía Mỹ. Theo bà, Iran đã bí mật đồng ý với một số đề xuất của Washington.

Nhà Trắng nhấn mạnh mọi cam kết mà Iran đưa ra trong các kênh trao đổi kín sẽ được kiểm chứng, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về các cam kết đó.

Trong một phát biểu đáng chú ý, bà Leavitt dẫn lại lập trường của Tổng thống Trump rằng mục tiêu tổng thể của Washington là bảo đảm Iran không còn khả năng gây ra mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh. Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng, việc ông Trump dừng tấn công 10 ngày là cơ hội có một không hai để Iran đạt dược một thoả thuận tốt với Mỹ và vấn đề là phải từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân.

Theo bà Leavitt, hiện tại Mỹ đang ở trong ngày thứ 30 của chiến dịch, bà cũng cung cấp thông tin cập nhật trực tiếp từ Lầu Năm Góc và khẳng định quân đội Mỹ đã đạt được những thành công to lớn. Chiến dịch tại Iran sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được tất cả các mục tiêu và thời gian biểu cho chiến dịch vẫn được giữ nguyên từ 4 - 6 tuần như hiện tại.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran bác bỏ các đề xuất hòa bình của Washington, cho là “phi thực tế”, đồng thời tiến hành các đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel.

Quang Trung/VOV-Washington
Các sân bay của Mỹ hoạt động trở lại bình thường sau khi nhân viên an ninh được trả lương
VOV.VN - Hoạt động tại nhiều sân bay lớn của Mỹ đang dần ổn định trở lại sau nhiều tuần gián đoạn do hàng chục nghìn nhân viên an ninh không được trả lương.

Ukraine tăng tốc chiến tranh công nghệ: UAV trở thành "xương sống" chiến trường
VOV.VN - Từ công cụ hỗ trợ, UAV đã trở thành "xương sống" trên chiến trường Ukraine, định hình lại cách thức chiến tranh hiện đại vận hành. Với chiến thuật linh hoạt và công nghệ tiên tiến, Kiev đang từng bước chuyển mình, tạo lợi thế trước Nga trong cuộc đối đầu ngày càng khốc liệt.

Ông Trump nói Mỹ đang đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf
VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf nhanh chóng bị Tehran bác bỏ.

