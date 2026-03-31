Máy bay ném bom B-52 Mỹ lần đầu hoạt động trên không phận Iran

Thứ Ba, 20:29, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress hoạt động trên bầu trời Iran kể từ khi chiến dịch mang tên “Epic Fury” bắt đầu.

Trong cuộc họp báo sáng 31/3, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress đã lần đầu tiên hoạt động trên bầu trời Iran.

may bay nem bom b-52 my lan dau hoat dong tren khong phan iran hinh anh 1
Máy bay B-52 Stratofortress của Mỹ cất cánh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, từ một địa điểm không được tiết lộ, ngày 22/3/2026. Ảnh: Không quân Mỹ/Reuters

Ông Caine không nêu cụ thể thời điểm B-52 thực hiện nhiệm vụ trên nhưng cho biết Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến trên không của Iran, đến mức các oanh tạc cơ B-52 - vốn có kích thước lớn và tốc độ chậm hơn - hiện có thể hoạt động an toàn trong khu vực.

“Nhờ ưu thế trên không ngày càng gia tăng, chúng tôi đã bắt đầu triển khai thành công các nhiệm vụ B-52 bay qua lãnh thổ, cho phép tiếp tục áp đảo đối phương như đã đề cập trước đó”, ông Caine nói.

Trước đó, các lực lượng Mỹ chủ yếu dựa vào yếu tố tốc độ và khả năng tàng hình để tiến hành các đòn tấn công trong không phận Iran, sử dụng những loại máy bay hiện đại hơn như oanh tạc cơ B-2 và B-1.

Động thái triển khai B-52 được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang củng cố ưu thế trên không trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cũng tại cuộc họp báo, Tướng Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu ở Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran B-52 Stratofortress không quân Mỹ chiến sự Trung Đông Lầu Năm Góc Dan Caine Pete Hegseth
Tin liên quan

Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ

VOV.VN - Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô ngoài khơi Dubai vào rạng sáng 31/3, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump cảnh báo Washington có thể phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ điều tàu đổ bộ, dồn quân tới Trung Đông, siết chặt thế trận quanh Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm 30/3 cho biết, tàu đổ bộ USS Tripoli – được cho là chở khoảng 1.800 lính thủy đánh bộ – hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

