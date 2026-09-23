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Nhật Bản cam kết thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền

Thứ Tư, 14:57, 23/09/2026
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VOV.VN - Sáng 23/9 (theo giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhấn mạnh cam kết của Tokyo trong việc duy trì và phát triển trật tự quốc tế tự do, rộng mở dựa trên pháp quyền.

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Takaichi nhận định: “Trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền mà cộng đồng quốc tế xây dựng trong nhiều năm đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trên nhiều phương diện. Chưa khi nào Liên Hợp Quốc lại phải đóng vai trò quan trọng hơn thế trong việc mang lại hòa bình và ổn định cho thế giới, cũng như giúp cộng đồng quốc tế vượt qua những thách thức mới và thịnh vượng. Nhật Bản sẽ gánh vác trách nhiệm to lớn đối với những nỗ lực này cùng với Liên Hợp Quốc”.

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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trong phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: NHK

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết, trong khuôn khổ thúc đẩy “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP), Tokyo đang xây dựng một kế hoạch hợp tác toàn diện nhằm tăng cường khả năng phục hồi về kinh tế và năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh ở Trung Đông. Thông qua sáng kiến này, Nhật Bản muốn tăng cường kết nối giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các nước vùng Vịnh, qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định.

Trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, bà Takaichi cho biết Nhật Bản sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng châu Á - Thái Bình Dương về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Sendai vào tháng 10/2027. Nhật Bản dự kiến chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và công nghệ trong phòng, chống thiên tai, qua đó đóng góp vào những nỗ lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên phạm vi toàn cầu.

Về vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Takaichi cho rằng việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa, cùng các hoạt động mạng mà Tokyo cáo buộc được sử dụng để tạo nguồn tài chính, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà nhấn mạnh cần thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời sớm giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Thủ tướng Nhật Bản đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối thoại và có những hành động cụ thể nhằm xây dựng quan hệ cùng có lợi giữa Nhật Bản và Triều Tiên, phù hợp với Tuyên bố Bình Nhưỡng của Nhật Bản - Triều Tiên.

Ngoài ra, bà Takaichi nhấn mạnh vai trò của pháp quyền trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời khẳng định Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó có Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS).

Thủ tướng Takaichi cũng kêu gọi đẩy nhanh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng cơ cấu hiện nay vẫn phản ánh tương quan quốc tế từ năm 1945 và cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế hiện nay. Theo bà, cần mở rộng cả số lượng thành viên thường trực và không thường trực nhằm tăng tính đại diện và tính chính danh của Hội đồng Bảo an.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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