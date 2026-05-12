Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố khi hạ cánh ở Nepal

Theo giới chức Nepal, sự cố xảy ra với chiếc Airbus A330 thực hiện chuyến bay từ Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ tới Kathmandu của Nepal. Khi hạ cánh, bộ phận càng đáp bên phải của máy bay xuất hiện khói, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai ứng phó và đưa máy bay tới khu vực an toàn.

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, khói phát ra từ khu vực càng hạ cánh là do trục trặc trong hệ thống thủy lực. Toàn bộ 277 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu trượt khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa.

Sân bay Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu đã phải tạm đóng cửa 2 giờ đồng hồ để phục vụ công tác cứu hộ và đưa máy bay đến khu vực an toàn. Hiện các nhóm kỹ thuật đang bắt đầu kiểm tra toàn diện sự cố.