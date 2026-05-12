Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố khi hạ cánh ở Nepal

Thứ Ba, 11:41, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (11/5), một máy bay chở khách của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) đã phải sơ tán khẩn cấp hành khách sau khi xuất hiện khói bốc ra từ bộ phận càng hạ cánh ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal.

Theo giới chức Nepal, sự cố xảy ra với chiếc Airbus A330 thực hiện chuyến bay từ Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ tới Kathmandu của Nepal. Khi hạ cánh, bộ phận càng đáp bên phải của máy bay xuất hiện khói, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai ứng phó và đưa máy bay tới khu vực an toàn.

may bay tho nhi ky gap su co khi ha canh o nepal hinh anh 1
Hiện trường sự cố. Ảnh: Reuters

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, khói phát ra từ khu vực càng hạ cánh là do trục trặc trong hệ thống thủy lực. Toàn bộ 277 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu trượt khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa.

Sân bay Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu đã phải tạm đóng cửa 2 giờ đồng hồ để phục vụ công tác cứu hộ và đưa máy bay đến khu vực an toàn. Hiện các nhóm kỹ thuật đang bắt đầu kiểm tra toàn diện sự cố.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Thổ Nhĩ Kỳ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh ở Nepal hàng không Thổ Nhĩ Kỳ sân bay quốc tế sự cố hàng không sự cố máy bay
Thổ Nhĩ Kỳ coi Israel là mối đe dọa an ninh toàn cầu

VOV.VN - Hôm qua (24/4), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích mạnh mẽ Israel, coi nước này là mối đe dọa trực tiếp với không chỉ an ninh khu vực, mà với toàn cầu.

VOV.VN - Hôm qua (24/4), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích mạnh mẽ Israel, coi nước này là mối đe dọa trực tiếp với không chỉ an ninh khu vực, mà với toàn cầu.

Hai vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Một vụ xả súng đã xảy ra hôm qua (15/4) tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam nước này.

VOV.VN - Một vụ xả súng đã xảy ra hôm qua (15/4) tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS sau vụ nổ súng gần Lãnh sự quán Israel

VOV.VN - Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 200 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô toàn quốc.

VOV.VN - Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 200 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô toàn quốc.

