Mỗi người Mỹ trưởng thành có thể nhận 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử giữa kỳ

Phát biểu tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại cả Hạ viện và Thượng viện, chính quyền của ông sẽ hướng tới việc chi trả khoản “cổ tức” 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 9/9 (Ảnh: Reuters)

Theo ông Trump, kế hoạch này có thể được thực hiện nhờ những kết quả mà ông mô tả là sức mạnh và thành công của nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Mỹ đồng thời đưa ra một điều kiện đối với khoản tiền này, đó là người nhận phải sử dụng khoản cổ tức để chi tiêu tại Mỹ. Ông Trump chưa công bố chi tiết về nguồn ngân sách, tiêu chuẩn cụ thể đối với người nhận, thời điểm chi trả cũng như cơ chế bảo đảm khoản tiền được sử dụng trong nước.

Đề xuất mới của ông Trump được đưa ra chưa đầy hai tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của khoản tiền ước tính 1,35 nghìn tỷ USD và cách thức thực thi yêu cầu chi tiêu. Ông Trump nói thêm rằng ông sẽ gọi đó là "cổ tức Trump".