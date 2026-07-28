Một nông dân ở Indonesia bị trăn khổng lồ nuốt chửng

Phát ngôn viên của Cảnh sát Sula, ông Jaya Afandi M. Soamole hôm nay (28/7) cho biết, nam nạn nhân được xác định là Hasim Lembesi, cư dân vùng Đông bắc Mangoli, tỉnh Bắc Maluku, trên đảo Sula.

Người dân đang lấy thi thể nạn nhân trong bụng trăn về an táng.

Nạn nhân đã rời nhà hôm qua (27/7) nhưng không thấy trở về nhà, khiến người thân và dân làng tổ chức đi tìm kiếm. Những người tìm kiếm đã phát hiện vết máu và đồ đạc của anh ta trên đường gần nhà, họ đã lần theo dấu vết và tìm thấy một con trăn khổng lồ gần đó. Sau khi mổ bụng con trăn phát hiện nạn nhân đã chết và thi thể còn nguyên vẹn.

Trong tuyên bố đưa ra, cảnh sát địa phương cũng xác nhận, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 20h30' ngày 27/7 do bị trăn tấn công. Người thân và dân làng đã đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng theo phong tục.

Tình trạng trăn tấn công chết người là rất hiếm, nhưng đã xảy ra một số trường hợp ở các vùng nông thôn Indonesia, nơi có loài trăn dạng lưới lớn nhất thế giới sinh sống. Hầu hết các tình huống xảy ra khi nạn nhân làm việc một mình trong rừng hoặc đồn điền, khu vực dễ tiếp xúc với loài trăn này.