English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một nông dân ở Indonesia bị trăn khổng lồ nuốt chửng

Thứ Ba, 19:44, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người nông dân 40 tuổi ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia được tìm thấy đã chết trong bụng một con trăn khổng lồ, sau khi người này mất tích vào tối qua (27/7).

Phát ngôn viên của Cảnh sát Sula, ông Jaya Afandi M. Soamole hôm nay (28/7) cho biết, nam nạn nhân được xác định là Hasim Lembesi, cư dân vùng Đông bắc Mangoli, tỉnh Bắc Maluku, trên đảo Sula. 

mot nong dan o indonesia bi tran khong lo nuot chung hinh anh 1
Người dân đang lấy thi thể nạn nhân trong bụng trăn về an táng.

Nạn nhân đã rời nhà hôm qua (27/7) nhưng không thấy trở về nhà, khiến người thân và dân làng tổ chức đi tìm kiếm. Những người tìm kiếm đã phát hiện vết máu và đồ đạc của anh ta trên đường gần nhà, họ đã lần theo dấu vết và tìm thấy một con trăn khổng lồ gần đó. Sau khi mổ bụng con trăn phát hiện nạn nhân đã chết và thi thể còn nguyên vẹn.

Trong tuyên bố đưa ra, cảnh sát địa phương cũng xác nhận, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 20h30' ngày 27/7 do bị trăn tấn công. Người thân và dân làng đã đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng theo phong tục.

Tình trạng trăn tấn công chết người là rất hiếm, nhưng đã xảy ra một số trường hợp ở các vùng nông thôn Indonesia, nơi có loài trăn dạng lưới lớn nhất thế giới sinh sống. Hầu hết các tình huống xảy ra khi nạn nhân làm việc một mình trong rừng hoặc đồn điền, khu vực dễ tiếp xúc với loài trăn này.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Netanyahu và bài toán Iran
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Netanyahu và bài toán Iran

VOV.VN - Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Cuộc gặp diễn ra khi những bất đồng giữa Mỹ và Israel về cách xử lý khủng hoảng Iran vẫn chưa được giải quyết. 

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Netanyahu và bài toán Iran

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Netanyahu và bài toán Iran

VOV.VN - Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Cuộc gặp diễn ra khi những bất đồng giữa Mỹ và Israel về cách xử lý khủng hoảng Iran vẫn chưa được giải quyết. 

Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: 10 người bị thương, nhiều hạ tầng hư hại nặng
Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: 10 người bị thương, nhiều hạ tầng hư hại nặng

VOV.VN - Do chấn động mạnh và tâm chấn nằm trong khu vực dân cư, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều nay 28/7 theo giờ địa phương, tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: 10 người bị thương, nhiều hạ tầng hư hại nặng

Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: 10 người bị thương, nhiều hạ tầng hư hại nặng

VOV.VN - Do chấn động mạnh và tâm chấn nằm trong khu vực dân cư, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều nay 28/7 theo giờ địa phương, tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran
Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran

VOV.VN - Oman đã đề xuất với Iran việc thành lập cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz, có sự tham gia của các nước trong khu vực, thay vì để một quốc gia kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu tích cực về khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran

Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran

VOV.VN - Oman đã đề xuất với Iran việc thành lập cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz, có sự tham gia của các nước trong khu vực, thay vì để một quốc gia kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu tích cực về khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ