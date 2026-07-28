Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Netanyahu và bài toán Iran

Tình hình Iran được dự báo là trọng tâm của cuộc gặp, trong bối cảnh Mỹ và Israel vẫn tồn tại những khác biệt về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trong khi Mỹ được cho là muốn dành thêm cơ hội cho ngoại giao, thì Israel vẫn duy trì lập trường cứng rắn và sẵn sàng cho khả năng leo thang nếu cho rằng an ninh quốc gia bị đe dọa.

Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, trong đó quan trọng nhất là vấn đề Iran. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm an ninh, đồng thời mở rộng vòng tròn hòa bình xung quanh mình".

Cuộc gặp diễn ra đúng thời điểm cánh cửa ngoại giao đang có dấu hiệu hé mở. Mỹ và Iran đã không ghi nhận các cuộc tấn công mới trong ba ngày liên tiếp, trong khi Qatar và Pakistan đang nỗ lực trung gian nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Những diễn biến này đặt cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào một thời điểm nhạy cảm. Hai nhà lãnh đạo không chỉ phải tìm tiếng nói chung về Iran, mà còn phải cân nhắc cách duy trì sức ép mà không đẩy khu vực trở lại một vòng xoáy xung đột mới.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất hồi tháng 4, trong các cuộc trao đổi liên quan đến lệnh ngừng bắn, khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích đồng minh Israel. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump mô tả Thủ tướng Netanyahu là một "người rất khó tính". Về phần mình, ông Netanyahu cho rằng hai bên chỉ tồn tại "những bất đồng mang tính chiến thuật", song vẫn có chung mục tiêu trong cuộc xung đột.

Theo chuyên gia quan hệ quốc tế Yonatan Freeman thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem, một mục tiêu quan trọng của cuộc gặp là bác bỏ những nhận định cho rằng quan hệ Mỹ - Israel đang rạn nứt. Theo ông, những khác biệt giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu chủ yếu nằm ở cách thức, thời điểm và mức độ triển khai, trong khi mục tiêu chiến lược chung vẫn còn đó.

Ngoài Iran, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận việc triển khai thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ mà Israel và Lebanon ký kết hồi tháng 6, trong bối cảnh quá trình thực thi trên thực địa vẫn gặp nhiều trở ngại. Vấn đề Gaza cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự, khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động lại tiến trình tái thiết vùng lãnh thổ Palestine này vẫn đang rơi vào bế tắc.

Vì vậy, cuộc gặp tại Nhà Trắng có thể là cơ hội để hai đồng minh thống nhất bước đi tiếp theo đối với Iran, trong lúc các bên trung gian đang cố gắng tận dụng khoảng lặng chiến sự để khôi phục đối thoại.

Kết quả cuộc gặp có thể tác động đáng kể đến hướng đi tiếp theo của cuộc xung đột: liệu khu vực sẽ tiến gần hơn tới một thỏa thuận ngoại giao, hay lại chứng kiến một vòng leo thang mới nếu các nỗ lực đàm phán không đạt kết quả.