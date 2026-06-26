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Một tàu hàng bị tấn công, LHQ dừng chiến dịch giải cứu 11.000 thủy thủ

Thứ Sáu, 06:02, 26/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan Hàng hải Liên hợp quốc (IMO) đã tạm dừng chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do xung đột, sau khi xuất hiện thông tin một tàu hàng bị tấn công trên vùng biển Oman vào chiều 25/6.

Theo Cơ quan an ninh hàng hải vương quốc Anh (UKMTO), con tàu bị tấn công tại vị trí cách cảng Dahit của Oman khoảng 12km về phía Đông Nam. Một vũ khí chưa xác định đã đánh trúng mạn trái của tàu. May mắn, vụ tấn công không gây thương vong.

Cùng lúc, hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Mỹ cho biết con tàu bị tập kích khi đang trong hành trình vượt qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ hồi giữa tháng, có tàu hàng bị tấn công tại các vùng biển khu vực. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên hợp quốc (IMO) hôm 23/6 vừa khởi động chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị đóng bởi xung đột. Đầu giờ chiều 25/6, Oman thông báo đã phối hợp với IMO chỉ định một tuyến lưu thông dành riêng cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Lộ trình di chuyển này nằm sát bờ biển của Oman và khác biệt hoàn toàn so với lộ trình di chuyển mà Iran chỉ định và công bố trước đó.

Ngay lập tức, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố phản đối việc Oman chỉ định lộ trình di chuyển mới qua eo biển Hormuz. Tuyên bố của IRGC nêu rõ bất kỳ lộ trình di chuyển nào qua eo Hormuz mà không phải do Iran chỉ định, đều không thể chấp nhận được. Các tàu đi theo lộ trình mới không phải của Iran, đều đối mặt với rủi ro an ninh rất cao.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại diễn biến mới tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng tới không chỉ hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, mà cả tiến trình đàm phán về thỏa thuận hòa bình chính thức cuối cùng mà Mỹ và Iran vừa nhất trí khởi động hồi đầu tuần.

Bá Thi/VOV-Cairo
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