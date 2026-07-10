Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thảm họa và An toàn Trung ương thuộc Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc, mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều địa phương khác tại Hàn Quốc đã khiến một người mất tích, gây thiệt hại cho hơn 450 cơ sở hạ tầng, đồng thời gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, tai nạn giao thông và các cuộc sơ tán khẩn cấp.

Nước tại các con sông thượng nguồn dâng cao và chảy xiết khi mưa lớn kéo dài. Ảnh: Yonhap News.

Tính đến 5h sáng 10/7 (theo giờ địa phương), công tác tìm kiếm đối với người đàn ông khoảng 70 tuổi, bị cuốn trôi tại một dòng suối ở tỉnh Bắc Gyeongsang, vẫn đang được triển khai. Trong khi những trận mưa lớn cũng khiến 758 người trên toàn quốc phải sơ tán để đảm bảo an toàn, nhiều con sông tràn bờ, gây ngập lụt nhà cửa và buộc người dân phải sơ tán. Nhiều tuyến đường giao thông cũng được xác nhận bị hư hại, ngập lụt và xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Một trường hợp được xác nhận đã thiệt mạng do đường trơn trượt, dù trường hợp này không được cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa vào trường hợp thiệt mạng có liên quan đến mưa lớn.

Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ đường sắt tại Hàn Quốc cũng bị gián đoạn, ngừng hoạt động. Tại tỉnh Gyeonggi, toàn bộ 21 huyện - thành của tỉnh này đã phải ban hành cảnh báo hoặc khuyến cáo về mưa lớn. Chính quyền tỉnh này cũng nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp của Trụ sở Chỉ huy Phòng chống Thảm họa và An toàn lên cấp 2, tăng số lượng nhân viên lên 54 người - nhiều hơn 7 người so với cấp độ 1, để tăng cường công tác kiểm tra thiệt hại do mưa lũ và các nỗ lực ứng phó khẩn cấp.

Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Yun Ho-jung kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn toàn diện, trong khi Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cũng khuyến cáo người dân “không cắm trại gần các thung lũng và các con sông, cũng như tránh xa các đường mòn ven sông và các đường hầm”, do mưa ở thượng nguồn có thể khiến mực nước hạ nguồn dâng cao đột ngột.