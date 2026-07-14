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Mưa lớn và lũ quét tại Bangladesh khiến 51 người thiệt mạng

Thứ Ba, 22:52, 14/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hơn một tuần qua đã gây lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại Bangladesh, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, hơn một triệu người bị ảnh hưởng và hàng nghìn gia đình phải sơ tán.

Theo giới chức Bangladesh, hơn một nửa số nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận tại thị trấn Cox's Bazar, Đông Nam Bangladesh, nơi có hơn một triệu người tị nạn Rohingya sinh sống. Trước đó, nước lũ đã tràn vào một trường học tại địa phương này, khiến nhiều học sinh và một giáo viên thiệt mạng.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Dhaka, với nhiều tuyến đường chìm trong nước khiến giao thông tê liệt và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Hàng nghìn người hiện đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán do chính phủ bố trí. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền đã phát cảnh báo lũ lụt, nguy cơ sạt lở đất, tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao và hoãn nhiều kỳ thi.

mua lon va lu quet tai bangladesh khien 51 nguoi thiet mang hinh anh 1
Ảnh minh họa (Reuters)

Bangladesh là quốc gia thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong mùa gió mùa do địa hình thấp và mạng lưới sông ngòi dày đặc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến lượng mưa ngày càng lớn, xuất hiện với tần suất dày hơn và làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trung tâm Dự báo và Cảnh báo Lũ lụt Bangladesh nhận định tình hình tại khu vực đông nam có thể sớm được cải thiện. Tuy nhiên, do gió mùa vẫn tiếp tục hoạt động mạnh ở các vùng đông bắc và phía bắc, nguy cơ xảy ra các đợt lũ nghiêm trọng hơn trong những ngày tới vẫn ở mức cao.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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