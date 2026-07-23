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Pakistan khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên bảo vệ người dân và hạ tầng

Thứ Năm, 19:14, 23/07/2026
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VOV.VN - Mưa gió mùa kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 7 ngày qua, mưa lũ tại hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà cùng nhiều cầu cống, đường sá và công trình công cộng hư hại; nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập. Lũ quét và sạt lở đất tiếp tục chia cắt các tuyến đường, cô lập nhiều khu vực miền núi, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

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Mưa lũ ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, thiếu nước sạch và đe dọa sinh kế của hàng triệu hộ dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt khiến công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập gặp nhiều trở ngại. Cơ quan Khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét, ngập úng đô thị, sạt lở đất và vỡ các hồ băng tại khu vực miền Bắc.

Trước tình hình này, Chính phủ Pakistan xác định bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại là ưu tiên cao nhất. Hôm nay (23/7), Tổng thống Asif Ali Zardari yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp trong công tác ứng phó. Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia (NDMA) cùng các cơ quan quản lý thiên tai cấp tỉnh được chỉ đạo duy trì chế độ trực 24/7, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước các con sông và tình trạng các hồ băng để kịp thời phát cảnh báo sớm, đồng thời tổ chức sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ cao.

Song song với hoạt động cứu hộ, Chính phủ Pakistan cũng tập trung bảo vệ các công trình hạ tầng trọng yếu như cầu, đường, đập nước, hệ thống điện và viễn thông nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu. Lực lượng cứu hộ và quân đội được huy động khẩn trương khôi phục các tuyến đường bị chia cắt, đưa hàng cứu trợ đến những khu vực bị cô lập và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất hoặc vỡ hồ băng.

Về lâu dài, Pakistan tiếp tục coi nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu là một ưu tiên chiến lược. Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện hạ tầng chống ngập, nâng cấp hệ thống thoát nước và tăng cường phối hợp giữa trung ương với các địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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