Mục tiêu 2030 của “Mặt Trời nhân tạo” Trung Quốc

Khu dự án của lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân Tokamak thử nghiệm Plasma cháy (BEST) được đưa vào sử dụng, đánh dấu nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình chế tạo thiết bị chính của BEST đã chính thức bắt đầu - đó là lắp ráp “lồng ghép bốn lớp”. Nỗ lực này của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình đưa chương trình nhiệt hạch hạt nhân từ nghiên cứu cơ bản sang kỹ thuật quy mô lớn.

Khuôn viên khu dự án BEST của Trung Quốc. Ảnh: CCTV News

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), giống như một chiếc “thùng giữ nhiệt” khổng lồ với các lớp lồng vào nhau, tính từ trong ra ngoài, thiết bị này bao gồm buồng chân không, tiếp đến là lớp chắn nhiệt và các nam châm tạo từ trường hình xuyến bao quanh. Bước cuối cùng là lắp đặt các linh kiện chính xác bên trong.

Buồng chân không đóng vai trò là “buồng lò” nơi diễn ra các phản ứng nhiệt hạch, lớp chắn nhiệt hoạt động như một lớp siêu cách nhiệt để ngăn nhiệt lượng thất thoát. Các nam châm tạo từ trường hình xuyến có nhiệm vụ tạo ra từ trường cực mạnh, giúp giữ chặt không để khối plasma nhiệt độ cao tiếp xúc với thành buồng chứa.

Theo kế hoạch, cơ sở BEST đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình xây dựng vào cuối năm 2027. Các cuộc thử nghiệm phát điện bằng phản ứng nhiệt hạch sẽ được tiến hành vào khoảng năm 2030. Thử nghiệm này sẽ tái hiện nguyên lý “tạo ra ánh sáng và nhiệt năng” của Mặt Trời ngay trên Trái Đất, đồng thời kiểm chứng tính khả thi của việc phát điện thương mại thông qua phản ứng nhiệt hạch hạt nhân có kiểm soát.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy nhanh tiến độ hướng tới việc thương mại hóa công nghệ nhiệt hạch hạt nhân. Hồi tháng 1/2025, dự án “Mặt Trời nhân tạo” này đã duy trì nhiệt độ plasma ở mức 100 triệu độ C trong 1.066 giây, thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Sau khi hoàn thành, cơ sở BEST được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị phát điện nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử loài người.