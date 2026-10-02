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Thời sự quốc tế tối 2/10: Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

Thứ Sáu, 20:23, 02/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 2/10: Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông, chở hàng nghìn binh sĩ; Ông Trump cảnh báo phản ứng cứng rắn nếu Iran liên quan vụ Flydubai; Vụ Flydubai phơi bày lỗ hổng chống không tặc của Israel; Ông Putin nói Nga đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về Ukraine tại hội nghị Anchorage.

Xem thêm: Mỹ triển khai tăng cường nhiều khí tài đến Trung Đông

PV/VOV.VN
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