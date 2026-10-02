Thời sự quốc tế tối 2/10: Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông
Thứ Sáu, 20:23, 02/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 2/10: Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông, chở hàng nghìn binh sĩ; Ông Trump cảnh báo phản ứng cứng rắn nếu Iran liên quan vụ Flydubai; Vụ Flydubai phơi bày lỗ hổng chống không tặc của Israel; Ông Putin nói Nga đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về Ukraine tại hội nghị Anchorage.
VOV.VN - Mỹ đang thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần nhiên liệu diesel trong kho dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá cả, trong bối cảnh Washington cân nhắc hạn chế xuất khẩu loại nhiên liệu này.
VOV.VN - Mỹ đang thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần nhiên liệu diesel trong kho dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá cả, trong bối cảnh Washington cân nhắc hạn chế xuất khẩu loại nhiên liệu này.
VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy trí tuệ nhân tạo đang khiến lừa đảo trực tuyến tại Mỹ gia tăng nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi, khi tội phạm mạng có thể dùng AI để tạo ra các thông điệp giả mạo giống thật, cá nhân hóa theo từng nạn nhân và tiếp cận hàng loạt người dùng với chi phí rất thấp.
VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy trí tuệ nhân tạo đang khiến lừa đảo trực tuyến tại Mỹ gia tăng nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi, khi tội phạm mạng có thể dùng AI để tạo ra các thông điệp giả mạo giống thật, cá nhân hóa theo từng nạn nhân và tiếp cận hàng loạt người dùng với chi phí rất thấp.