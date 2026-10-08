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Mỹ bác tin ca tử vong nghi bị dịch hạch ở Nga là do vũ khí sinh học

Thứ Năm, 06:23, 08/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 cho biết, Washington hiện không cho rằng vụ một nhân viên viện nghiên cứu chống dịch hạch tại Siberia tử vong là do vũ khí sinh học nhưng thừa nhận Nga chưa cung cấp nhiều thông tin về vụ việc.

 

Phát biểu tại phòng Bầu dục ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, phía Mỹ không cho rằng vụ việc tại Nga là do vũ khí sinh học. Ông cho biết thêm, phía Nga đã nói tình hình được kiểm soát. Theo ông Trump, Nga hiện mới chia sẻ “một chút” thông tin với phía Mỹ nhưng Washington kỳ vọng Moscow sẽ cung cấp nhiều hơn. Mỹ có các chuyên gia hàng đầu đang theo dõi sát tình hình và xử lý các thông tin liên quan.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại đã có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về vụ việc. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo được lên lịch.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 5/10. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Mỹ đã gửi công hàm ngoại giao chính thức tới Nga, yêu cầu Moscow tăng cường minh bạch về vụ tử vong của nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Chống dịch hạch Irkutsk. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã chính thức đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin, đồng thời trao đổi với các nước khác để chia sẻ dữ liệu về vụ việc.

Phía Nga cho biết, trường hợp tử vong này là do “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Cơ quan giám sát y tế Nga nói các xét nghiệm không cho thấy mối liên hệ với công việc của người này, đồng thời khẳng định không phát hiện sự cố nào tại Viện Chống dịch hạch Irkutsk trong quá trình làm việc với các vi sinh vật gây bệnh.

Cơ quan này cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng về việc vùng Irkutsk áp đặt chế độ kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt. Khẳng định tình hình vệ sinh dịch tễ tại Irkutsk và thành phố Shelekhov vẫn ổn định, các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai đầy đủ và không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân địa phương.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow trước đó đã ra cảnh báo y tế và đang theo dõi sát tình hình. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới Nga và những người đang ở Nga nên rời đi ngay lập tức, do chính phủ Mỹ có khả năng hạn chế trong việc hỗ trợ công dân tại nước này.

Quang Trung/VOV-Washington
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