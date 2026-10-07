Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev
Thứ Tư, 08:36, 07/10/2026
VOV.VN - Nga đã ra cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/10 cảnh báo nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, khi Ukraine kêu gọi ngăn chặn dịch vụ Internet vệ tinh mới mang tên Rassvet của Nga.
VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy đang xảy ra đợt bùng phát dịch hạch tại Nga, đồng thời đánh giá nguy cơ dịch bệnh này lây lan sang Thái Lan hiện ở mức rất thấp.
VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy đang xảy ra đợt bùng phát dịch hạch tại Nga, đồng thời đánh giá nguy cơ dịch bệnh này lây lan sang Thái Lan hiện ở mức rất thấp.