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Mỹ bắt đầu đúc đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Donald Trump

Thứ Năm, 09:57, 16/07/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 15/7 cho biết, Cục đúc tiền Mỹ đã bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD có hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước như một hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ.

Thiết kế mới có các từ "Tự do", "Chúng ta tin vào Chúa" và "1776-2026" ở mặt trước cùng hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu Tổng thống ở mặt sau.

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Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Đây là bản sửa đổi từ bản phác thảo được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Theo thiết kế cũ, mặt sau của thiết kế đó cho thấy Tổng thống Trump giơ nắm tay lên, được bao quanh bởi dòng chữ "chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu", ám chỉ đến vụ ám sát hụt nhằm vào ông năm 2024. Liên quan đến quyết định này, Tổng thống Trump cho biết, ông cảm thấy vinh dự khi được đưa hình lên đồng xu, bởi đây là điều rất hiếm.

Tuy nhiên, các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của thiết kế này. Vì một đạo luật của Mỹ năm 1866 quy định rằng không được sử dụng chân dung của người còn sống trên tiền tệ của Mỹ, nhưng điều đó chỉ áp dụng cho tiền giấy do Cục Khắc và In ấn sản xuất. Trong khi tiền xu sẽ do Cục đúc tiền Mỹ sản xuất.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính đúc tiền xu mệnh giá 1 đô la để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh. Tuy nhiên, đạo luật đó cấm các thiết kế mô tả người còn sống.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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