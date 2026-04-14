Mỹ bắt đầu phong tỏa tàu rời cảng Iran, Tehran cảnh báo trả đũa

Thứ Ba, 06:38, 14/04/2026
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 13/4 đã bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng Iran, trong khi Tehran cảnh báo có thể tấn công các cảng ở vùng Vịnh, làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng và giá dầu tiếp tục neo cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng của Iran, sau khi vòng đàm phán cuối tuần tại Islamabad không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo một quan chức Mỹ, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc và có một số tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, giá dầu đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu sớm được mở lại. Đây là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, và tình trạng gián đoạn kéo dài làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Ông Trump cho biết Iran đã liên lạc và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng ông khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Còn trong một tuyên bố mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã ghi nhận “một số tiến triển”, dù hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Ông Vance cũng cho biết, khả năng hai nước tổ chức vòng đàm phán tiếp theo hoàn toàn thuộc về quyết định của Iran. Theo ông, Washington kỳ vọng Tehran có những bước đi cụ thể để mở lại eo biển Hormuz. Ông Vance cũng cảnh báo rằng nếu Iran không có động thái rõ ràng, tiến trình đàm phán có thể thay đổi.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự vào ngày 28/2, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với hầu hết tàu thuyền, đồng thời yêu cầu các tàu đi qua phải chịu sự kiểm soát và trả phí cho Iran.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cảnh báo rằng mọi nỗ lực quân sự nước ngoài nhằm kiểm soát eo biển này sẽ làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, các đồng minh trong NATO, bao gồm Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa của Mỹ, mà ưu tiên các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục tự do hàng hải tại tuyến đường chiến lược này.

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: cảng Iran Mỹ phong tỏa Iran phản ứng eo biển Hormuz cuộc chiến Iran
Tin liên quan

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz
Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Nóng thế giới ngày 14/4: Iran cảnh báo về "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz
Nóng thế giới ngày 14/4: Iran cảnh báo về "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz; Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại...

Nóng thế giới ngày 14/4: Iran cảnh báo về "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz

Nóng thế giới ngày 14/4: Iran cảnh báo về "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz; Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại...

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz
Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

