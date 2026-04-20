Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz

Thứ Hai, 05:34, 20/04/2026
VOV.VN - Mỹ cho biết đã cưỡng chế bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước.

Diễn biến này đặt dấu hỏi lớn đối với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan vào thứ Hai (20/4) để tiến hành vòng đối thoại tiếp theo với Iran. Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh dự kiến hết hiệu lực vào thứ Tư (22/4), trong khi Washington và Tehran vẫn trong thế đối đầu liên quan đến eo biển Hormuz.

my bat giu tau cho hang treo co iran gan eo bien hormuz hinh anh 1
Một tàu chở hàng neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm của Iran. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ tại Vịnh Oman đã phát cảnh báo yêu cầu tàu Touska dừng lại, trước khi “vô hiệu hóa hoàn toàn bằng cách đánh thủng khoang động cơ”. Thủy quân Lục chiến Mỹ đã bắt giữ con tàu này và đang “kiểm tra mọi thứ trên tàu”.

Phía Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết tàu khu trục đã phát đi “nhiều cảnh báo lặp lại trong suốt sáu giờ đồng hồ”.

Các quan chức Iran không bình luận về tuyên bố đàm phán của ông Trump. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran, dẫn các nguồn tin giấu tên, đã đăng tải các bản tin ngắn cho rằng cuộc đàm phán sẽ không diễn ra.

Chỉ ít phút sau khi thông tin về vụ bắt giữ tàu được công bố, truyền thông Iran đưa tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong ngày 19/4. Theo đó, ông Pezeshkian cáo buộc Mỹ có hành vi “bắt nạt” và “thiếu hợp lý”, đồng thời cảnh báo rằng các động thái của Washington đã làm gia tăng nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ lặp lại các tiền lệ trước đây và “phản bội ngoại giao”.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Pakistan chưa xác nhận vòng đàm phán thứ hai, song giới chức nước này đã bắt đầu siết chặt an ninh tại Islamabad. Một quan chức khu vực tham gia công tác chuẩn bị cho biết các bên trung gian đang hoàn tất những khâu cuối cùng, trong khi các nhóm tiền trạm an ninh của Mỹ đã có mặt tại hiện trường.

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance, người đã dẫn dắt vòng đàm phán trực tiếp kéo dài 21 giờ cuối tuần trước, sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Hôm 18/4, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất mới từ phía Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran, khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước rằng “sẽ không có sự nhượng bộ về mặt ngoại giao”, đồng thời thừa nhận vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa hai bên.

Hiện chưa rõ liệu các bên đã thay đổi lập trường đối với những vấn đề từng khiến vòng đàm phán trước đổ vỡ hay chưa, bao gồm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Pho Tong thong My Vance tai Nha Trang -bloomberg.jpg

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: tàu Iran tàu treo cờ Iran Mỹ bắt giữ eo biển Hormuz cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran
Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư
Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục gia tăng, lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay (19/4) cảnh báo có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nhằm đáp trả “sự hiếu chiến” của Mỹ.

Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư

Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục gia tăng, lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay (19/4) cảnh báo có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nhằm đáp trả “sự hiếu chiến” của Mỹ.

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai
Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Iran bổ sung các bệ phóng tên lửa mới tốc độ nhanh hơn thời điểm trước chiến tranh
Iran bổ sung các bệ phóng tên lửa mới tốc độ nhanh hơn thời điểm trước chiến tranh

VOV.VN - Iran hiện đang thiết lập và bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái mới với tốc độ nhanh hơn so với thời điểm trước chiến tranh.

Iran bổ sung các bệ phóng tên lửa mới tốc độ nhanh hơn thời điểm trước chiến tranh

Iran bổ sung các bệ phóng tên lửa mới tốc độ nhanh hơn thời điểm trước chiến tranh

VOV.VN - Iran hiện đang thiết lập và bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái mới với tốc độ nhanh hơn so với thời điểm trước chiến tranh.

