Mỹ cảnh báo sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran “đã được trao mọi cơ hội đàm phán để chứng minh rằng họ là một bên biết điều trong vấn đề eo biển Hormuz”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phát biểu sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoàn tất ngày thứ 10 liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, ông Hegseth nói: “Nhưng nếu họ nổ súng vào một tàu thương mại, chúng ta sẽ tấn công họ mạnh gấp 10 lần như Tổng thống đã nói. Mỗi đêm, chúng ta lại tiếp tục làm suy yếu họ hơn nữa”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Tổng thống có mọi phương án cần thiết. Nếu họ muốn đàm phán, họ có thể đàm phán. Nếu không, họ sẽ phải đối phó với Bộ Quốc phòng và chúng tôi đã sẵn sàng”.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 21/7 cho biết lệnh phong tỏa các cảng của Iran mà quân đội Mỹ đang tiến hành giống như một “bức tường thép”, đồng thời khẳng định “không ai có thể vượt qua”.

Ông Hegseth cùng ngày nói với các nghị sĩ rằng Iran đang ở “vị thế quân sự yếu nhất trong nhiều thập kỷ” sau các cuộc không kích của Mỹ. Ông cho rằng những thiệt hại mà lực lượng Iran phải hứng chịu cho thấy sự cần thiết của việc Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách cho các chiến dịch quân sự. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận Iran vẫn còn năng lực quân sự bất chấp chiến dịch của Mỹ.

“Không nghi ngờ gì, họ vẫn còn năng lực”, ông Hegseth nói, nhưng cho rằng tác động từ các chiến dịch gần đây của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Tehran. Theo ông: “Mức độ thiệt hại mà chúng tôi gây ra cho họ trong toàn bộ chuỗi chiến dịch này đã đẩy họ vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay”.