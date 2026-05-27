Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm vài ngày nữa để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước bất chấp việc quân đội Mỹ vừa có các đợt không kích nhắm mục tiêu vào Iran.

Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà Washington cho là có lợi và bảo đảm các mục tiêu an ninh của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mỹ, tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn nhưng cần thêm thời gian để xử lý các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên. Các phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc tấn công được thực hiện như biện pháp “phòng vệ” nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ phía Iran. Theo giới chức quân sự Mỹ, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi ở miền nam Iran. Tuy nhiên theo quan điểm từ phía Iran, với hành động này Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và điều này có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Rubio cho biết các hoạt động quân sự này gắn với nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tái khẳng định eo biển Hormuz cần được mở cửa tự do và không bị cản trở, đồng thời phản đối việc Iran áp phí đối với các tàu thương mại đi qua khu vực này.

Cuối tuần qua, Nhà Trắng từng phát tín hiệu lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Tehran. Tổng thống Donald Trump khi đó cho rằng hai bên đã “đàm phán được phần lớn nội dung”.

Tuy nhiên, các phát biểu mới của ông Rubio cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết, đặc biệt liên quan chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề an ninh hàng hải và các điều khoản trừng phạt.