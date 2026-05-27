Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran

Thứ Tư, 05:42, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm thời gian để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm vài ngày nữa để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước bất chấp việc quân đội Mỹ vừa có các đợt không kích nhắm mục tiêu vào Iran. 

Tổng thống Donald Trump.  Ảnh: Reuters

Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà Washington cho là có lợi và bảo đảm các mục tiêu an ninh của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mỹ, tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn nhưng cần thêm thời gian để xử lý các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên. Các phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc tấn công được thực hiện như biện pháp “phòng vệ” nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ phía Iran. Theo giới chức quân sự Mỹ, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi ở miền nam Iran. Tuy nhiên theo quan điểm từ phía Iran, với hành động này Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và điều này có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Rubio cho biết các hoạt động quân sự này gắn với nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tái khẳng định eo biển Hormuz cần được mở cửa tự do và không bị cản trở, đồng thời phản đối việc Iran áp phí đối với các tàu thương mại đi qua khu vực này.

Cuối tuần qua, Nhà Trắng từng phát tín hiệu lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Tehran. Tổng thống Donald Trump khi đó cho rằng hai bên đã “đàm phán được phần lớn nội dung”.

Tuy nhiên, các phát biểu mới của ông Rubio cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết, đặc biệt liên quan chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề an ninh hàng hải và các điều khoản trừng phạt.

Nóng thế giới ngày 25/5: Ông Trump nói thỏa thuận với Iran cơ bản đã hoàn thành

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong; Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn; Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz;...

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ Iran Marco Rubio Donald Trump Tehran Washington eo biển Hormuz
Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới
Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ
Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran, thỏa thuận đó sẽ khác hoàn toàn so với thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran
Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua. 

