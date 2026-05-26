Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ ngày 25/5 cho biết các cuộc trao đổi về vấn đề Iran vẫn đang diễn ra tại Qatar.

“Hiện đã có một số cuộc đàm phán diễn ra ở Qatar hôm nay. Chúng tôi sẽ chờ xem liệu có thể đạt được tiến triển hay không. Hai bên vẫn đang liên tục trao đổi về các ngôn từ cụ thể trong văn kiện ban đầu, vì vậy có thể sẽ cần thêm vài ngày nữa”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại Jaipur trong chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo ông Rubio, Tổng thống Mỹ vẫn thể hiện mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận với Tehran.

“Ông ấy hoặc sẽ đạt được một thỏa thuận tốt, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả”, ông Rubio nhấn mạnh.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các đợt không kích mới của Washington, khiến triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn giữa hai bên trở nên khó đoán định hơn.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc không kích mới được cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran bị cho là đang tìm cách triển khai thủy lôi.

Đây không phải lần đầu lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực trong thời gian ngừng bắn. Đầu tháng 5/2026, quân đội Mỹ từng tấn công các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc liên quan đến loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và điều động tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cho phép quân đội Mỹ đáp trả các hành động của Iran tại tuyến hàng hải chiến lược này.