Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới

Thứ Ba, 10:56, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ ngày 25/5 cho biết các cuộc trao đổi về vấn đề Iran vẫn đang diễn ra tại Qatar.

“Hiện đã có một số cuộc đàm phán diễn ra ở Qatar hôm nay. Chúng tôi sẽ chờ xem liệu có thể đạt được tiến triển hay không. Hai bên vẫn đang liên tục trao đổi về các ngôn từ cụ thể trong văn kiện ban đầu, vì vậy có thể sẽ cần thêm vài ngày nữa”, ông Rubio nói.

my van de ngo kha nang dat thoa thuan voi iran, bat chap cac cuoc khong kich moi hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại Jaipur trong chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo ông Rubio, Tổng thống Mỹ vẫn thể hiện mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận với Tehran.

“Ông ấy hoặc sẽ đạt được một thỏa thuận tốt, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả”, ông Rubio nhấn mạnh.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các đợt không kích mới của Washington, khiến triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn giữa hai bên trở nên khó đoán định hơn.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc không kích mới được cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran bị cho là đang tìm cách triển khai thủy lôi.

Đây không phải lần đầu lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực trong thời gian ngừng bắn. Đầu tháng 5/2026, quân đội Mỹ từng tấn công các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc liên quan đến loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và điều động tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cho phép quân đội Mỹ đáp trả các hành động của Iran tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng các bất đồng có thể sớm được giải quyết.

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng các bất đồng có thể sớm được giải quyết.

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

Các quốc gia vùng Vịnh hối thúc ông Trump chấm dứt chiến sự với Iran

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saudi Arabia và Qatar đang gia tăng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran, kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump trao thêm cơ hội cho đàm phán.

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saudi Arabia và Qatar đang gia tăng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran, kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump trao thêm cơ hội cho đàm phán.

Ông Trump muốn nhiều nước Hồi giáo tham gia Hiệp định Abraham

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 kêu gọi nhiều quốc gia Hồi giáo tham gia hàng loạt vào Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Iran.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 kêu gọi nhiều quốc gia Hồi giáo tham gia hàng loạt vào Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Iran.

