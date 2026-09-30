Mỹ công bố 3 ưu tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong lĩnh vực hòa bình, Washington công bố hạn chế thị thực đối với 32 cá nhân bị cáo buộc tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo người Mỹ thông qua tội phạm mạng. Phần lớn những người này được cho là có liên hệ với Prince Group, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Mỹ cũng cam kết thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến tại Sudan, phối hợp với Bahrain kêu gọi mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz và bảo đảm hoạt động đi lại an toàn, không bị cản trở hoặc thu phí trái phép.

Trong khuôn khổ hợp tác bảo tồn di sản, Mỹ trao trả cổ vật cho Syria và hoàn trả 15 hiện vật có tổng trị giá gần 3 triệu USD cho Hy Lạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ hôm 22/9. Nguồn: Reuters

Về trụ cột thịnh vượng, Washington công bố thêm 267 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo nhằm ứng phó dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Khoản hỗ trợ được sử dụng để xây dựng các đơn vị điều trị, cung cấp thiết bị bảo hộ, tăng cường giám sát dịch bệnh và truy vết tiếp xúc.

Mỹ và Argentina khởi động Hành lang Andes - Đại Tây Dương nhằm nâng cấp hạ tầng kết nối các khu vực kinh tế của Argentina với những cảng lớn. Washington cũng công bố 201 triệu USD cho Quỹ Doanh nghiệp xuyên Caspi và dự kiến dành gần 200 triệu USD hỗ trợ tuyến hạ tầng quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Italy Antonio Tajani ký biên bản hợp tác về khoáng sản chiến lược. Mỹ đồng thời thiết lập khuôn khổ hợp tác khoáng sản với Nigeria và thúc đẩy các dự án hạ tầng tại châu Phi.

Trong lĩnh vực công nghệ, Bộ Ngoại giao Mỹ ra mắt mạng lưới NExT, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp quốc tế với công nghệ, đào tạo và tư vấn từ Amazon, Google, Meta, Microsoft và NVIDIA. Mỹ cũng cho biết đã có thêm 19 quốc gia tham gia khuôn khổ hợp tác về chuỗi cung ứng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ở trụ cột đề cao chủ quyền quốc gia, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách hạn chế thị thực đối với những người tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động sang Mỹ sinh con để lấy quốc tịch.

Mỹ và 14 đối tác trong khu vực cũng cam kết tăng cường phối hợp bảo vệ Tây bán cầu, đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt, cấm thị thực và xử lý hình sự nhằm vào 24 tổ chức bị Washington xác định là khủng bố ma túy.