Iran tuyên bố không can thiệp vào xung đột Yemen, bắn hạ thêm UAV hiện đại của Mỹ



Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra, trong buổi họp báo thường kỳ tổ chức sáng nay tại thủ đô Tehran. Ông Esmaeil Baqaei khẳng định Iran hoàn toàn đứng ngoài những diễn biến hiện nay tại Yemen. Quan điểm nhất quán của Tehran là những vấn đề của Yemen, phải do người dân nước này quyết định dựa trên lợi ích quốc gia của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Ảnh: Reuters)

Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trong dư luận khu vực về việc Iran đã hỗ trợ và giúp lực lượng Houthi giành chiến thắng liên tiếp trước quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Theo đó, chỉ trong ít ngày qua, Houthi đã đẩy lui quân chính phủ và chiếm quyền kiểm soát nhiều địa điểm chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, trong đó có thành phố cảng Mokha và 3 đảo trọng yếu trên biển Đỏ.

Về tình hình đối đầu Mỹ-Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại của quân đội Hoa Kỳ. Tuyên bố cho biết lực lượng không quân của IRGC đã sử dụng hệ thống phòng không tân tiến, thực hiện cuộc đánh chặn và phá hủy chiếc UAV MQ-1 trị giá triệu USD của quân đội Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bối cảnh vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.

Thời gian qua, Iran tuyên bố đã bắn hạ, vô hiệu hóa, thậm chí thu giữ nhiều thiết bị không người lái hiện đại của quân đội Mỹ, trong đó có ít nhất 45 chiếc MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.