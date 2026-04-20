Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran

Thứ Hai, 08:10, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết, Washington sẽ cử phái đoàn trở lại Pakistan để tiến hành vòng đàm phán mới với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra. 


Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết phái đoàn Mỹ sẽ tới Pakistan vào tối 20/4 (theo giờ địa phương). Theo lịch trình này, hai bên chỉ còn khoảng 1 ngày để đạt tiến triển trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần hết hiệu lực vào giữa tuần này.

Ông Trump viết rằng, Mỹ đang đưa ra một “thỏa thuận công bằng và hợp lý”, đồng thời cảnh báo nếu Iran từ chối, Washington sẽ đánh vào toàn bộ các nhà máy điện và cầu của Iran.

my xac nhan cu phai doan toi pakistan tham gia vong dam phan moi voi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS/TTXVN

Còn trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Trump cảnh báo, Iran có "cơ hội cuối cùng" để đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Trump cũng nói rằng, ông sẽ không mắc phải “sai lầm tương tự” như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, người mà chính quyền của ông đã ký 1 thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran vào năm 2015. Ông cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn nếu Iran không đồng ý với thoả thuận này, toàn bộ đất nước sẽ “nổ tung”.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad lần này. Tổng thống Trump cho biết, Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đàm phán mới với Iran vì lý do “an ninh”.

Trước đó, cả đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp quốc, Mike Waltz, và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đều cho biết, ông Vance sẽ dẫn đầu vòng đàm phán tại Islamabad. Ông Vance từng tham gia vòng đàm phán đầu tiên cách đây 1 tuần, cùng với các đặc phái viên Steve Kushner và Jared Kushner.

Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận, sẽ tham gia vòng đàm phán mới. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết, Tehran chưa đưa ra quyết định cử phái đoàn trong khi Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran. Trưởng đoàn đàm phán của Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, hai bên đã đạt một số tiến triển nhưng vẫn còn cách biệt lớn về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz.

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa trong ngày 19/4 – 1 ngày sau khi Iran nổ súng vào 2 tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy này. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2, Tehran đã chặn phần lớn tàu thuyền qua lại, chỉ cho phép tàu của mình hoạt động.

Trước đó, Iran tuyên bố mở lại Hormuz, nhưng đảo ngược quyết định ngay sau đó với lý do ông Trump từ chối dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran. Ông Trump cáo buộc Iran đã “nổ súng vào Hormuz”, coi đây là hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn.

Áp lực tìm lối thoát cho cuộc chiến đang gia tăng đối với ông Trump trong bối cảnh giá xăng dầu cao, lạm phát tăng và tỷ lệ ủng hộ của ông suy giảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Theo một cuộc khảo sát mới nhất của NBC, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đã xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai khi người Mỹ mất niềm tin vào nền kinh tế và cuộc chiến với Iran.

Pho Tong thong My Vance tai Nha Trang -bloomberg.jpg

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ và Israel tấn công Iran vòng đàm phán tiếp theo tìm lối thoát cho cuộc chiến
Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn

VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Sức ép kinh tế buộc ông Trump đẩy nhanh đàm phán với Iran

VOV.VN - Xung đột với Iran không chỉ gây bất ổn Trung Đông mà còn làm gia tăng áp lực kinh tế trong nước đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc Washington phải đẩy nhanh giải pháp ngoại giao.

