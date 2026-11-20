Theo Washington, các thỏa thuận này sẽ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm tại Mỹ và củng cố ảnh hưởng kinh tế, an ninh của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khai mạc sáng 14/11 mở màn cho chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: PV/VOV-Jakarta

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận lớn nhất là thương vụ trị giá 12 tỷ USD giữa hãng hàng không Philippine Airlines với hai tập đoàn Boeing và GE Aerospace của Mỹ, liên quan đến việc mua tối đa 20 máy bay Boeing 787. Thương vụ dự kiến hỗ trợ khoảng 47.000 việc làm tại Mỹ.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Washington dự kiến cung cấp hơn 2 tỷ USD tín dụng quân sự cho Philippines mua trang thiết bị Mỹ, cùng 400 triệu USD viện trợ nhằm tăng cường năng lực tại Biển Đông. Hai nước cũng thúc đẩy hiện đại hóa sân bay Basco và xây dựng cơ sở lưu trữ nhiên liệu trị giá 40 triệu USD tại vịnh Subic.

Đối với Thái Lan, hai bên cơ bản hoàn tất đàm phán thỏa thuận thương mại mới, dự kiến xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng hóa thuộc phạm vi cam kết. Bangkok cũng có kế hoạch mua hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ trị giá tối đa 123 triệu USD.

Tại Indonesia, công ty Latitude Energy của Mỹ và quỹ đầu tư Danantara đang đàm phán dự án năng lượng trị giá 2 tỷ USD. Tập đoàn Panasonic ký thỏa thuận mua vật liệu pin từ công ty Sila của Mỹ với giá trị tối đa 1 tỷ USD. Một doanh nghiệp Mỹ cũng đạt thỏa thuận cung cấp than trị giá 100 triệu USD cho Malaysia.

Washington đồng thời thúc đẩy xuất khẩu công nghệ trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu tại Malaysia và Brunei, trong đó dự án tại Brunei có tổng vốn xây dựng dự kiến gần 1 tỷ USD.