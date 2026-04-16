Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

Trong cuộc bỏ phiếu chiều 15/4, Thượng viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết về quyền chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép.

Kết quả bỏ phiếu 52 phiếu chống và 47 phiếu thuận phản ánh sự chia rẽ rõ rệt theo đường lối đảng phái. Hầu hết các nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết, trong khi đa số nghị sĩ Dân chủ ủng hộ. Một số ít trường hợp bỏ phiếu khác biệt với lập trường đảng.

Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth bảo trợ, yêu cầu Tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch liên quan đến Iran, trừ khi có tuyên bố chiến tranh hoặc ủy quyền cụ thể của Quốc hội.

Theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội, trong khi Đạo luật Quyền Chiến tranh cho phép cơ quan lập pháp yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự không được phê chuẩn trong vòng 60-90 ngày.

Trước khi bỏ phiếu, bà Duckworth chỉ trích chính quyền vì tiếp tục chiến dịch quân sự mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, cho rằng điều này đặt binh sĩ Mỹ vào tình thế rủi ro kéo dài. Kết quả bỏ phiếu cho thấy Quốc hội Mỹ hiện chưa có đủ đồng thuận để hạn chế quyền hành pháp trong xung đột với Iran, qua đó tạo điều kiện để chính quyền tiếp tục triển khai chiến lược quân sự trong thời gian tới.