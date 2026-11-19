Theo kế hoạch, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, thành viên nhóm đàm phán của Washington, dự kiến tới thủ đô Berlin của Đức ngày 19/11 để gặp các quan chức Ukraine và một nhóm đàm phán mới gồm tám đại diện châu Âu.

Nhóm đàm phán châu Âu bao gồm năm quốc gia chủ chốt là Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh, thường được gọi là nhóm E5, cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Các cuộc thảo luận tại Berlin sẽ tập trung vào ba nội dung chính, gồm xây dựng những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine giai đoạn hậu chiến, thúc đẩy kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế toàn diện, đồng thời chuẩn bị cho vòng đàm phán đa phương tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Đáng chú ý, một quan chức Mỹ xác nhận các cuộc gặp tại Berlin và hoạt động ngoại giao của Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc nằm trong một nỗ lực ngoại giao được phối hợp chung. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và ông Stephen Miller đã được thông báo đầy đủ về tiến trình đàm phán và sẽ hỗ trợ Tổng thống Trump trong các hoạt động tại Trung Quốc.

Theo phía Mỹ, Washington đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Ukraine và các đối tác châu Âu, với nhiều cuộc trao đổi mỗi ngày nhằm hoàn thiện những đề xuất hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Một trong những vấn đề trọng tâm là xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đủ mạnh để ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai.

Trong bài phát biểu tối 18/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đại diện Mỹ dự kiến cung cấp thông tin về những cuộc đàm phán mà Tổng thống Trump đang tiến hành tại Trung Quốc và các địa điểm khác.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh lập trường chung của Kiev và các đối tác châu Âu rằng mọi quyết định liên quan đến Ukraine phải có sự tham gia của Ukraine, trong khi các vấn đề liên quan đến an ninh và lợi ích của châu Âu phải có sự tham gia của các nước châu Âu.

Về phía Washington, quan chức Mỹ khẳng định Tổng thống Trump tiếp tục đặt mục tiêu chấm dứt giao tranh, giảm thiểu tổn thất về người và tạo điều kiện để Ukraine duy trì chủ quyền, bảo đảm an ninh và phát triển thịnh vượng. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng thừa nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào đều cần được các bên liên quan chấp thuận.