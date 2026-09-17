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Mỹ đã bí mật gặp lực lượng Houthi

Thứ Năm, 07:02, 17/09/2026
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VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã bí mật gặp đại diện lực lượng Houthi tại Đại sứ quán Mỹ ở Oman cuối tuần qua, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tại Yemen và Biển Đỏ mở rộng thành một mặt trận mới ở Trung Đông.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp diễn ra tại Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Muscat. Chính phủ Oman, quốc gia lâu nay đóng vai trò trung gian trong nhiều cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, đã hỗ trợ thu xếp cuộc gặp.

Cuộc tiếp xúc diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn mở một chiến dịch quân sự lớn tại Yemen, đánh bật các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn và giành quyền kiểm soát một dải lãnh thổ chiến lược dọc Biển Đỏ, trong đó có các vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.

Tại cuộc gặp, đại diện Houthi nói với phía Mỹ rằng, lực lượng này không có ý định tấn công tàu Mỹ và sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Washington năm 2025. Houthi cũng cam kết không tấn công tàu Israel hoặc các tàu thương mại khác, nhưng không đưa ra cam kết tương tự đối với tàu của Saudi Arabia.

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Các chiến binh của lực lượng Houthi ở Yemen (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp đặc biệt đáng chú ý bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa Houthi trở lại danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài vào tháng 3/2025. Trong phái đoàn Houthi tham dự cuộc gặp có các quan chức cấp cao của lực lượng này, trong đó có những nhân vật đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, Washington cho biết vẫn cam kết bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đỏ.

Hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Houthi diễn ra song song với các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Washington và Oman. Ngày 15/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Ngoại trưởng Oman về tình hình khu vực và các nỗ lực giảm căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio ghi nhận vai trò quan trọng của Oman trong các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu thương mại và các quốc gia trong khu vực, tái khẳng định cam kết của Washington đối với tự do hàng hải qua eo biển Hormuz cũng như mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lực lượng này gần đây mở rộng kiểm soát tại Yemen và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác trong và ngoài khu vực, trong khi Mỹ đến nay chủ yếu cung cấp hỗ trợ tình báo và chưa trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự chống Houthi.

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Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó lực lượng Houthi tại Biển Đỏ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, dù đang tăng cường hỗ trợ tình báo và xác định mục tiêu cho Saudi Arabia trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ leo thang.

Quang Trung/VOV-Washington
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