Hạ viện Mỹ lần thứ 3 thông qua nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran

Nghị quyết về quyền chiến tranh được Hạ viện thông qua với 220 phiếu thuận và 204 phiếu chống, yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đáng chú ý, 7 nghị sĩ Cộng hòa đã cùng phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết, nhiều hơn so với các cuộc bỏ phiếu tương tự trước đây.

Tuy nhiên, nghị quyết chưa đồng nghĩa Mỹ sẽ lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự. Các nỗ lực tương tự trước đây đều chưa được chuyển tới Tổng thống và Nhà Trắng phản đối việc Quốc hội hạn chế quyền tiến hành chiến dịch của Tổng thống.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc xuất hiện thêm những lo ngại về chi phí và mức độ tiêu hao vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chiến dịch chống Iran đã tiêu tốn hơn 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8 và có thể tiếp tục tốn thêm từ 2 đến 3 tỷ USD mỗi tháng.

Ảnh minh họa: Reuters

Đặc biệt, một báo cáo được công bố ngày 16/9 cho biết Mỹ đang sử dụng lượng lớn các tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó với các cuộc tấn công của Iran. Trong một cuộc tấn công gần đây của Iran bằng khoảng 20 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Mỹ tại Jordan, quân đội Mỹ đã phải phóng từ 60 đến 70 tên lửa Patriot và hơn 12 tên lửa đánh chặn THAAD.

Ước tính, kể từ tháng 7, Mỹ đã sử dụng hơn 1.700 tên lửa Patriot và khoảng 200 tên lửa THAAD. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cũng ước tính các chiến dịch quân sự kể từ tháng 6/2025 đã tiêu thụ khoảng một nửa đến hai phần ba kho dự trữ của Mỹ đối với một số loại tên lửa đánh chặn. Ngay cả khi tăng công suất sản xuất, việc khôi phục một số kho dự trữ có thể mất ít nhất 5 năm.

Tình trạng này đang làm gia tăng lo ngại tại Washington về khả năng duy trì cuộc chiến kéo dài, đồng thời bảo đảm đủ vũ khí cho các kịch bản an ninh khác. CBO cho rằng việc sử dụng lượng lớn tên lửa phòng không tại Trung Đông khiến Mỹ có ít vũ khí hơn để ứng phó nếu xảy ra một cuộc xung đột khác.

Trong khi các nghị sĩ ủng hộ nghị quyết cho rằng Quốc hội cần kiểm soát chặt hơn một cuộc chiến kéo dài và ngày càng tốn kém, các nghị sĩ phản đối cho rằng Iran vẫn là mối đe dọa đối với lực lượng và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.

Sức ép đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump còn đến từ tác động kinh tế trong nước. Quốc hội ước tính cuộc chiến có thể khiến lạm phát của Mỹ vào đầu năm 2027 cao hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, chủ yếu do giá năng lượng và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.