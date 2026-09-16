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Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông bí mật nhóm họp tại Đức

Thứ Tư, 05:19, 16/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông Israel dẫn lại các nguồn tin Mỹ hôm qua cho biết, Tham mưu trưởng quân đội của Mỹ, Israel và 7 nước A rập, đã tiến hành cuộc họp bí mật hồi tuần trước tại Đức. Cuộc họp tập trung thảo luận cuộc chiến Iran cũng như các căng thẳng gia tăng trong khu vực thời gian gần đây.

Các nguồn tin cho biết, cuộc họp được tổ chức tại một khu trượt tuyết hẻo lánh ở Đức, do Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, chủ trì. Cùng với Tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng quân đội 7 nước A rập là Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Ai Cập, cũng tham gia cuộc họp.

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Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, chủ trì cuộc họp (Ảnh: Reuters).

Các nguồn tin khẳng định đây là lần đầu tiên lãnh đạo quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông, nhóm họp cùng nhau, kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran cuối tháng 2/2026. Các bên đã thảo luận cơ hội tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, diễn biến chi tiết cũng như kết quả cuộc họp, không được đề cập.

Đáng chú ý, các nguồn tin còn tiết lộ rằng, dưới sự hỗ trợ của CENTCOM, giới chức Israel và Saudi Arabia, đang thảo luận biện pháp mà Tel Aviv có thể hỗ trợ Riyadh để đối phó với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Israel cũng như Saudi Arabia xác nhận.

Liên quan tình hình giao tranh tại Yemen, quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, tuyên bố đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Houthi ở các khu vực quanh eo biển Bab el-Mandab như thành phố cảng Mokha, thành phố cảng Dhubab, khu vực Taiz và Khokha. Trong số các mục tiêu Houthi bị tập kích, có các bệ phóng tên lửa đạn đạo của nhóm vũ trang thân Iran.

Một quan chức quân sự cấp cao Yemen khẳng định hoạt động tấn công của quân chính phủ những ngày qua đã khiến ít nhất hơn 200 tay súng Houthi thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ đầu tháng này trên hàng loạt mặt trận. Tuần trước, các tay súng Houthi đã bất ngờ đánh bật quân đội chính phủ Yemen ra khỏi nhiều địa điểm chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, trong đó có thành phố cảng Mokha, thành phố cảng Dhubab và 3 hòn đảo trên biển Đỏ. Chiến sự đã khiến lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandab suy giảm, góp phần đẩy giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao.

Bá Thi/VOV-Cairo
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