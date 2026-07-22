English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia

Thứ Tư, 14:10, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố thỏa thuận hạt nhân toàn diện đạt được với Saudi Arabia trong ngày 22/7. Văn bản này có thể mở đường cho quốc gia Trung Đông tự làm giàu nhiên liệu phục vụ các lò phản ứng hạt nhân.

Tuy nhiên, động thái này có thể sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu Saudi Arabia có đáng tin để được tiếp cận một công nghệ vốn cũng có khả năng được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân hay không.

my dat duoc thoa thuan hat nhan voi saudi arabia hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman tại Nhà Trắng tháng 11/2025 (Ảnh: The White House)

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đang gây sức ép lên quan hệ song phương. Theo các quan chức, chính quyền Mỹ cho rằng thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ USD cho ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ, trước hết là Westinghouse - tập đoàn thiết kế nhiều loại lò phản ứng được xuất khẩu ra nước ngoài.

Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến chính thức ký kết và công bố thỏa thuận với Saudi Arabia vào ngày 22/7, sau đó sẽ thông báo chi tiết cho Quốc hội.

Mặc dù thỏa thuận có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, một số nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng và các quan chức Israel đã lên tiếng phản đối kế hoạch này. Họ lo ngại Saudi Arabia có thể sử dụng một chương trình hạt nhân dân sự làm nền tảng để cuối cùng phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Saudi Arabia đã đàm phán trong nhiều năm về thỏa thuận này. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, hợp tác hạt nhân Mỹ - Saudi Arabia từng được coi là một phần của một thỏa thuận chính trị, an ninh rộng lớn hơn, trong đó có việc Riyadh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Tuy nhiên, mọi việc trở nên phức tạp hơn sau khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra, khiến triển vọng về thỏa thuận ngày càng xa vời. Tổng thống Mỹ sau đó đã tách nội dung hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ - Saudi Arabia khỏi yêu cầu Riyadh phải công nhận Israel.

Tranh cãi vì Mỹ nhượng bộ quá nhiều

Thỏa thuận cần phải được Quốc hội Mỹ xem xét thông qua. Theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử, Quốc hội có quyền bỏ phiếu thông qua một nghị quyết phản đối. Tuy nhiên, trên thực tế, thỏa thuận nhiều khả năng vẫn sẽ được thông qua, bởi Quốc hội sẽ phải tập hợp được một đa số đủ lớn để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Trump nếu muốn ngăn chặn sáng kiến này.

my dat duoc thoa thuan hat nhan voi saudi arabia hinh anh 2
Thỏa thuận mới được cho là một ưu đãi lớn cho Saudi Arabia trong lĩnh vực phát triển công nghệ hạt nhân (Nguồn: C&EN)

Dù vậy, cuộc tranh luận xung quanh thỏa thuận - được gọi là Thỏa thuận 1-2-3 - được dự báo sẽ diễn ra gay gắt.

Để đạt được thỏa thuận này, phía Mỹ được cho là đã chấp nhận nhượng bộ yêu cầu của chính quyền Saudi Arabia liên quan tới việc hạn chế các thanh sát viên quốc tế có thể tiếp cận bất kỳ địa điểm nào tại Saudi Arabia, để đánh giá nguy cơ chuyển hướng nhiên liệu hạt nhân sang các chương trình vũ khí.

Ông Trump cũng đồng ý rằng, sau khi Mỹ và Saudi Arabia tiến hành một nghiên cứu chung về tính khả thi kinh tế của việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân, Riyadh có thể được phép tự làm giàu uranium hoặc tái xử lý plutonium ngay trên lãnh thổ nước này.

Đây được xem là những nhượng bộ rất lớn nếu so sánh với Thỏa thuận 1-2-3 tương tự ký với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có hiệu lực từ năm 2009. Các điều kiện đặt ra khi đó nghiêm ngặt hơn nhiều.

UAE đã chấp nhận cơ chế thanh sát chặt chẽ và ký kết “Nghị định thư bổ sung” với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Abu Dhabi cũng cam kết vĩnh viễn từ bỏ quyền tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân, qua đó loại bỏ khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận với UAE sau đó được coi là “Tiêu chuẩn vàng” về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng thỏa thuận với Saudi Arabia vẫn sẽ đi kèm các biện pháp hạn chế khác, trong đó có việc thiết lập các quan hệ đối tác chung, cho phép Washington giám sát chặt chẽ chương trình hạt nhân của Riyadh.

Tuy nhiên, không thể bác bỏ thực tế là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giảm các điều kiện ràng buộc so với những gì mà các chính quyền tiền nhiệm George W. Bush và Barack Obama đã thúc đẩy.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Saudi Arabia nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông
Saudi Arabia nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông

VOV.VN - Đại diện Saudi Arbia và khối Arab tại Liên hợp quốc ngày 19/6 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai giải pháp nhà nước về tạo lập nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông.

Saudi Arabia nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông

Saudi Arabia nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông

VOV.VN - Đại diện Saudi Arbia và khối Arab tại Liên hợp quốc ngày 19/6 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai giải pháp nhà nước về tạo lập nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông.

Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran
Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể “tấn công” núi Pickaxe của Iran “rất sớm”, trong bối cảnh Washington tiếp tục theo dõi các cơ sở được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran

Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể “tấn công” núi Pickaxe của Iran “rất sớm”, trong bối cảnh Washington tiếp tục theo dõi các cơ sở được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ
Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ