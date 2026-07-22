Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran

Cơ sở ngầm được tăng cường phòng thủ này nằm cách thành phố Natanz, miền Trung Iran, khoảng 1,6 km về phía Nam. Năm 2020, Iran đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc rằng đây sẽ là cơ sở để lắp ráp các máy ly tâm dùng trong quá trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu ông có tin Iran đã đưa các máy ly tâm hạt nhân vào cơ sở này hay chưa, ông Trump nói: “Chúng tôi không có thông tin đó trong hồ sơ. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì trừ khi họ có vật liệu (hạt nhân). Nhưng họ không có, chúng tôi theo dõi vật liệu - đó mới là nơi mọi hành động diễn ra”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ: “Rất có thể chúng tôi sẽ tấn công khu vực đó trong thời gian rất sớm. Và họ không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Thông thường, tôi sẽ không nói như vậy. Nếu tôi nghĩ họ có thể làm gì đó để ngăn chặn, tôi sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng chúng tôi sẽ sớm tấn công khu vực đó với quy mô rất lớn”.

Ông Trump từng đưa ra bình luận tương tự hồi tuần trước, khi nói với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt rằng Mỹ “có lẽ sẽ tấn công Pickaxe trong thời gian tương đối sớm”.

Theo một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề, Israel tin Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho urani được làm giàu ở mức cao tới cơ sở này sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Pickaxe được cho là nằm sâu hơn cả cơ sở hạt nhân Fordow, khiến nó nằm ngoài khả năng tấn công của phần lớn các loại vũ khí thông thường. Thực tế, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Mỹ và Iran, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan và Natanz được cho là chưa thể phá hủy hoàn toàn các địa điểm này. Điều đó cho thấy mục tiêu vô hiệu hóa Pickaxe - cơ sở được đánh giá có mức độ kiên cố cao hơn - sẽ còn khó khăn hơn.