Mỹ dùng đạo luật về quốc phòng để thúc đẩy năng lượng, ứng phó giá nhiên liệu tăng

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã ký các bản ghi nhớ liên quan đến chuỗi cung ứng than đá, mở rộng sản xuất dầu mỏ trong nước, tăng cường vận chuyển khí đốt tự nhiên và nâng công suất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tổng thống Mỹ cũng phê duyệt các văn bản nhằm thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng lưới điện cùng các cơ sở năng lượng thiết yếu khác.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers viết trên mạng xã hội X rằng, các quyết định của ông Trump đã cho phép Bộ Năng lượng sử dụng nguồn kinh phí được đảm bảo để tăng cường hạ tầng lưới điện và giải phóng nguồn năng lượng đáng tin cậy, với giá cả phải chăng.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng là đạo luật có từ thời Chiến tranh Lạnh, cho phép tổng thống Mỹ huy động khu vực công nghiệp tư nhân phục vụ các ưu tiên an ninh quốc gia. Giá nhiên liệu tăng cao thời gian gần đây đã kéo theo chi phí sinh hoạt leo thang tại Mỹ, tác động tới nhiều lĩnh vực như vé máy bay, nhà ở, phân bón và thực phẩm.