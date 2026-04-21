  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ dùng đạo luật về quốc phòng để thúc đẩy năng lượng, ứng phó giá nhiên liệu tăng

Thứ Ba, 06:11, 21/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4, đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để ký một loạt bản ghi nhớ Tổng thống liên quan đến lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh chính quyền của ông tìm cách kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã ký các bản ghi nhớ liên quan đến chuỗi cung ứng than đá, mở rộng sản xuất dầu mỏ trong nước, tăng cường vận chuyển khí đốt tự nhiên và nâng công suất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tổng thống Mỹ cũng phê duyệt các văn bản nhằm thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng lưới điện cùng các cơ sở năng lượng thiết yếu khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers viết trên mạng xã hội X rằng, các quyết định của ông Trump đã cho phép Bộ Năng lượng sử dụng nguồn kinh phí được đảm bảo để tăng cường hạ tầng lưới điện và giải phóng nguồn năng lượng đáng tin cậy, với giá cả phải chăng.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng là đạo luật có từ thời Chiến tranh Lạnh, cho phép tổng thống Mỹ huy động khu vực công nghiệp tư nhân phục vụ các ưu tiên an ninh quốc gia. Giá nhiên liệu tăng cao thời gian gần đây đã kéo theo chi phí sinh hoạt leo thang tại Mỹ, tác động tới nhiều lĩnh vực như vé máy bay, nhà ở, phân bón và thực phẩm.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu
Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu nhiên liệu trầm trọng, lãnh đạo các quốc gia ở Thái Bình Dương vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu để gia tăng sự phối hợp giữa các nước trong lúc ứng phó với tình hình.

Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu

Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu nhiên liệu trầm trọng, lãnh đạo các quốc gia ở Thái Bình Dương vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu để gia tăng sự phối hợp giữa các nước trong lúc ứng phó với tình hình.

Chiến lược 3 năm Indonesia chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu: Liệu có khả thi?
Chiến lược 3 năm Indonesia chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu: Liệu có khả thi?

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng: chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu trong vòng 3 năm tới, hướng tới tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, với những hạn chế về năng lực lọc dầu, hạ tầng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là mục tiêu này liệu có khả thi.

Chiến lược 3 năm Indonesia chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu: Liệu có khả thi?

Chiến lược 3 năm Indonesia chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu: Liệu có khả thi?

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng: chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu trong vòng 3 năm tới, hướng tới tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, với những hạn chế về năng lực lọc dầu, hạ tầng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là mục tiêu này liệu có khả thi.

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng
Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

