Mỹ điều động tàu đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Thứ Sáu, 22:33, 20/03/2026
VOV.VN - Reuters dẫn các nguồn thạo tin hôm 20/3 cho biết, quân đội Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và binh sĩ hải quân tới Trung Đông.

Theo nguồn tin trên, Mỹ đã điều động tàu đổ bộ USS Boxer cùng hai tàu tấn công đổ bộ khác, mang theo khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 11, từ căn cứ tại San Diego hướng tới khu vực Trung Đông.

Binh sỹ thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Military times

Hai quan chức Mỹ khác cũng xác nhận việc triển khai các tàu trên song không tiết lộ điểm đến cụ thể. Theo một quan chức Mỹ, đợt triển khai lần này được đẩy nhanh, với các binh sĩ rời bờ Tây nước Mỹ sớm hơn khoảng 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc điều thêm lực lượng nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Phát biểu với báo chí hôm 19/3, ông Trump cho biết Mỹ không đưa quân “đến bất cứ đâu”, nhưng cũng để ngỏ khả năng triển khai, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không công bố trước các quyết định quân sự.

Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

Nhà trắng: Chiến dịch Epic Fury thành công vang dội, phá hơn 7.000 mục tiêu Iran

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

