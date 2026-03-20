Mỹ điều động tàu đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Theo nguồn tin trên, Mỹ đã điều động tàu đổ bộ USS Boxer cùng hai tàu tấn công đổ bộ khác, mang theo khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 11, từ căn cứ tại San Diego hướng tới khu vực Trung Đông.

Binh sỹ thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Military times

Hai quan chức Mỹ khác cũng xác nhận việc triển khai các tàu trên song không tiết lộ điểm đến cụ thể. Theo một quan chức Mỹ, đợt triển khai lần này được đẩy nhanh, với các binh sĩ rời bờ Tây nước Mỹ sớm hơn khoảng 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc điều thêm lực lượng nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Phát biểu với báo chí hôm 19/3, ông Trump cho biết Mỹ không đưa quân “đến bất cứ đâu”, nhưng cũng để ngỏ khả năng triển khai, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không công bố trước các quyết định quân sự.

Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan.