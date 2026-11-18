Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình cải cách được triển khai trong 90 ngày theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, với sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Bộ Thương mại. Trong thời gian này, Mỹ đã thúc đẩy 12 thay đổi về quy định xuất khẩu vũ khí, trong đó 8 nội dung đã được công bố chính thức.

Kho vũ khí của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ giảm bớt các thủ tục kiểm soát đối với những loại thiết bị và công nghệ quốc phòng không thuộc diện đặc biệt nhạy cảm, qua đó giúp doanh nghiệp dễ dàng xuất khẩu sang các nước đồng minh và đối tác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dự kiến áp dụng cơ chế cấp phép chung, cho phép một số đối tác đáng tin cậy được phê duyệt trước khi mua các loại thiết bị quốc phòng nhất định. Thời gian xem xét hồ sơ xuất khẩu sẽ được rút từ 60 ngày xuống khoảng 50 ngày trong những trường hợp có thể thực hiện.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm tài khóa 2026, cơ quan này đã xử lý khoảng 25.000 giấy phép xuất khẩu vũ khí và thiết bị quốc phòng, với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các thủ tục phức tạp trước đây khiến doanh nghiệp Mỹ mất lợi thế cạnh tranh và đẩy các nước đối tác tìm đến những nhà cung cấp khác. Việc đơn giản hóa quy định được kỳ vọng giúp Mỹ tăng doanh số xuất khẩu vũ khí, duy trì việc làm và mở rộng sản xuất trong nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cải cách quy trình bán vũ khí cho chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan đến xuất khẩu công nghệ tên lửa trong thời gian tới.