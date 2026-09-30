Mỹ trừng phạt mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí

Chính phủ Mỹ ngày 29/9 công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với tổng cộng 13 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua vũ khí và linh kiện quân sự. Trong đó, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 10 thực thể, còn Bộ Ngoại giao Mỹ công bố biện pháp nhằm vào 3 thực thể khác.

Các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt có trụ sở hoặc hoạt động tại Iran, Nga, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Nguồn: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc 10 cá nhân và doanh nghiệp trong danh sách đã tham gia mua sắm vũ khí, linh kiện điện tử và công nghệ cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần lực lượng vũ trang Iran. Đây là cơ quan phụ trách hoạt động nghiên cứu, sản xuất và mua sắm vũ khí cho quân đội nước này. Ba thực thể trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ đặt tại Iran.

Trong số các thực thể bị trừng phạt có Công ty công nghệ EC Mojo Technology tại Hong Kong (Trung Quốc) và đại diện của công ty là Li Fen. Washington cáo buộc doanh nghiệp này cung cấp linh kiện điện tử cho quân đội Iran, còn Li Fen tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.

Một doanh nghiệp khác là Công ty công nghệ Cavalier Dynamics có trụ sở tại Saudi Arabia. Bộ Tài chính Mỹ cho biết biện pháp nhằm vào công ty này được thực hiện với sự phối hợp của Chính phủ Saudi Arabia.

Các lệnh trừng phạt nằm trong Chiến dịch Cô lập kinh tế, được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố hồi tháng 8. Chiến dịch nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của Iran và cắt đứt những nguồn tài chính phục vụ chính quyền Tehran.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các biện pháp mới sẽ tiếp tục làm suy giảm khả năng Iran khôi phục các chương trình vũ khí, đồng thời làm tăng chi phí đối với những cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động mua sắm quân sự của Tehran. Bộ trưởng Bessent tuyên bố Washington sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho chính quyền Iran và sẽ tiếp tục xác định, công khai và cô lập những đối tượng bị coi là tiếp tay cho Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Chiến dịch Cô lập kinh tế sẽ tạo ra sức ép và cô lập Iran ở quy mô chưa từng có. Ông cảnh báo các quốc gia tiếp tục giao thương với Iran có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Chiến dịch không chỉ nhằm vào lĩnh vực quân sự. Các biện pháp trừng phạt gần đây đối với ngành hàng không dân dụng Iran đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi từ nước này bị hủy, làm một số hành khách mắc kẹt. Đồng tiền Iran cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh sức ép từ chiến tranh và các biện pháp hạn chế kinh tế gia tăng.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không rõ Iran có “đầu hàng” hay không, nhưng nhận định nước này đang ở trong tình trạng “rất yếu”. Trong khi đó, triển vọng nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa chắc chắn.