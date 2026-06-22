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Mỹ đồng ý để Iran tạm giao dịch dầu mỏ trong 60 ngày

Thứ Hai, 22:46, 22/06/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/6 đã ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đã đạt được giữa Washington và Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước.

Theo giấy phép mới, hoạt động sản xuất, vận chuyển và kinh doanh dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu có nguồn gốc từ Iran sẽ được phép diễn ra đến ngày 21/8. Quy định này cũng bao gồm các dịch vụ liên quan như giao dịch ngân hàng, bảo hiểm và vận tải.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên mạng xã hội X cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang diễn ra tích cực. Theo ông, Tehran đã cam kết bảo đảm hoạt động hàng hải tự do qua eo biển Hormuz và cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận lãnh thổ Iran.

Giấy phép mới cũng cho phép nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran vào Mỹ trong những trường hợp cần thiết để hoàn tất các hợp đồng mua bán hoặc giao hàng đã được ký kết.

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Eo biển Hormuz được coi là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua mỗi ngày (Ảnh: Bloomberg)

Động thái trên được thực hiện theo các nội dung trong bản ghi nhớ đạt được giữa Washington và Tehran tuần trước, trong đó Mỹ đồng ý miễn trừ một phần các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran để đổi lấy các cam kết về hàng hải và hợp tác với IAEA.

Còn phát biểu sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, hai bên đã đạt được một số tiến triển đáng kể. Theo ông, Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận chương trình hạt nhân, đồng thời thiết lập các cơ chế nhằm xử lý các tài sản bị phong tỏa cũng như quản lý việc thực thi các lệnh ngừng bắn.

Ông Vance cũng cho biết, hai bên đã thảo luận về một cơ chế nhằm bảo đảm eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, các cuộc thảo luận liên quan đến việc triển khai hoạt động thanh sát hạt nhân tại Iran có thể bắt đầu ngay trong tuần này, một tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran đang có những bước tiến mới sau nhiều tháng căng thẳng.

Quang Trung/VOV-Washington
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