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Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI

Thứ Tư, 07:39, 30/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 29/9 đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo, được ký với lãnh đạo 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập bốn lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến.

Thỏa thuận mang tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”, với nội dung là cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài một trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Reuters.

Tham dự sự kiện này có đủ các nhân vật chủ chốt ngoài ông Trump còn có Phó Tổng thống Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent.

Trang chữ ký cho thấy thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng đại diện của Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI và NVIDIA. Ông Trump mô tả đây là cam kết “có tính ràng buộc về mặt đạo đức”. Tuy nhiên, văn bản chưa phải luật và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Thỏa thuận thiết lập bốn lớp kiểm soát. Trước hết, các công ty phải xây dựng hệ thống nội bộ để theo dõi năng lực và mức độ phù hợp của mô hình AI trong quá trình huấn luyện và triển khai, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh mạng, sinh học và hóa học.

Mỗi doanh nghiệp cũng phải thành lập một nhóm chuyên trách nội bộ để bảo đảm các biện pháp kiểm soát, giám sát và phát hiện rủi ro hoạt động đúng như thiết kế.

Lớp thứ ba là hoạt động đánh giá độc lập của kiểm toán viên hoặc tổ chức bên ngoài. Cuối cùng, các công ty phải chỉ định một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị để tiếp nhận báo cáo, giám sát việc thực hiện và yêu cầu khắc phục các vấn đề được phát hiện.

Các doanh nghiệp tham gia cam kết gặp gỡ thường xuyên để xây dựng tiêu chuẩn và quy trình bảo đảm an toàn. Văn bản cũng để ngỏ khả năng những nguyên tắc này có thể được cụ thể hóa thành luật hoặc quy định trong tương lai.

Thỏa thuận đánh dấu bước đi ban đầu của Nhà Trắng trước sức ép yêu cầu kiểm soát rủi ro AI. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc để các doanh nghiệp tự giám sát có thể chưa đủ để kiểm soát những nguy cơ ngày càng lớn của công nghệ này.

Quang Trung/VOV-Washington
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