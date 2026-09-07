Mỹ gia tăng sức ép với Iran nhưng vẫn để ngỏ đàm phán hạt nhân

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, ngày 6/9 bác bỏ tuyên bố của truyền thông nhà nước Iran rằng lực lượng nước này đã tấn công một tàu không người lái của Mỹ khi phương tiện này tìm cách đi vào một khu vực hạn chế tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn CENTCOM, gọi tuyên bố của Iran là “hoàn toàn sai sự thật”. Hiện chưa có nguồn độc lập xác nhận thông tin do phía Iran đưa ra.

CENTCOM cùng ngày cho biết, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 92 tàu thương mại, vô hiệu hóa ba tàu và lên kiểm tra hai tàu khác nhằm bảo đảm việc tuân thủ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright - Ảnh: Reuters

Diễn biến mới xảy ra một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công ba tàu chở dầu Iran để đáp trả một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu chiến Mỹ, đánh dấu sự gia tăng trở lại của các hoạt động quân sự giữa hai bên sau khoảng một tháng tương đối yên tĩnh.

Trong khi đó, phát biểu trên CBS ngày 6/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định, Washington vẫn sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Tehran. Theo ông Wright, mục tiêu của Tổng thống Donald Trump vẫn là tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán và chỉ sử dụng biện pháp quân sự khi thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, ông Wright cũng cho biết, một trong những nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ hiện nay là ngăn Iran xuất khẩu dầu thô, khí đốt và các sản phẩm năng lượng khác. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Washington đang tìm cách siết chặt nền kinh tế Iran nhằm buộc chính quyền hiện tại thay đổi chính sách.

Trước đó, cùng ngày, ông Wright cũng để ngỏ khả năng sẽ không có thỏa thuận hạt nhân với chính quyền Iran hiện nay và Mỹ có thể tiếp tục sử dụng sức ép quân sự để phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.