  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ba Lan thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams

Thứ Ba, 06:14, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, nhà máy bảo dưỡng quân sự WZL-1 của Ba Lan đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Honeywell của Mỹ để thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa nhà máy WZL-1 của Ba Lan và nhà thầu quốc phòng Honeywell của Mỹ, một trung tâm dịch vụ chuyên trách duy nhất tại châu Âu dành cho loại động cơ tuabin khí AGT1500 của xe tăng Abrams M1A1 và các hệ thống thiết giáp hạng nặng khác sẽ được xây dựng và vận hành tại thành phố Dęblin, miền Đông Ba Lan. WZL-1, Tập đoàn Quốc phòng Ba Lan (PGZ) và Chính phủ Ba Lan sẽ đầu tư khoảng 70 triệu euro để nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Dęblin, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kỹ thuật viên và mua sắm phụ tùng. Khoản đầu tư này không chỉ đảm bảo trung tâm hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất của Honeywell mà còn tạo ra hàng trăm việc làm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP

Dự kiến, cơ sở dịch vụ mới sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028, cung cấp đầy đủ các dịch vụ sửa chữa, đại tu và bảo dưỡng định kỳ cho động cơ AGT1500, đồng thời hỗ trợ các hệ thống thiết giáp liên quan khác.

Tại lễ ký kết, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh cơ sở dịch vụ mới không chỉ là một nhà máy bảo dưỡng mà còn là trung tâm hỗ trợ khu vực, khẳng định vị thế mới của Ba Lan trong hệ thống hậu cần quốc phòng châu Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước Ba Lan Konrad Gołota nhận định, với việc Warsaw đã ký hợp đồng mua 366 xe tăng Abrams từ Chính phủ Mỹ và Tập đoàn quốc phòng General Dynamics Land Systems (GDLS), việc sở hữu cơ sở bảo dưỡng ngay tại Ba Lan sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian bảo trì, giảm chi phí hậu cần và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thiết giáp.

Trước đó, tháng 2/2024, Trung tâm Năng lực Khu vực dành cho xe tăng Abrams đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Poznań của Ba Lan.

Theo giới phân tích, thỏa thuận với Honeywell sẽ mở ra triển vọng hợp tác lâu dài giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan và Mỹ, tạo nền tảng cho việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Ngoài ra, việc sở hữu hai cơ sở dịch vụ quan trọng tại Poznań và Dęblin không chỉ giúp Ba Lan tự chủ trong khâu bảo dưỡng động cơ mà còn hỗ trợ các quốc gia NATO khác đang vận hành xe tăng Abrams, góp phần củng cố sức mạnh chung của liên minh.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Ba Lan yêu cầu dẫn độ cựu bộ trưởng bị truy nã vì tội tham nhũng

VOV.VN - Ngày 11/5, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek cho biết, nước này sẽ chính thức gửi yêu cầu dẫn độ đối với ông Zbigniew Tadeusz Ziobro, cựu bộ trưởng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng, sau khi ông Ziobro xác nhận đang ở Mỹ.

Mỹ hủy triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan trong một động thái bất ngờ làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Ba Lan, Slovakia tăng cường ứng phó cháy rừng và hạn hán nghiêm trọng

VOV.VN - Ba Lan và Slovakia đang tăng cường ứng phó với vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi hàng trăm hecta rừng và tình trạng hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp.

Ba Lan cảnh báo nguy cơ “rạn nứt liên minh” khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Đức

VOV.VN - Ngày 2/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo về sự rạn nứt ngày càng tăng trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, coi đây là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi các nước thành viên phải khẩn trương tìm giải pháp khắc phục.

Ba Lan thông qua luật về tiền điện tử giữa bê bối lừa đảo hàng triệu USD

VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

