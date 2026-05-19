Ba Lan thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams

Theo thỏa thuận được ký kết giữa nhà máy WZL-1 của Ba Lan và nhà thầu quốc phòng Honeywell của Mỹ, một trung tâm dịch vụ chuyên trách duy nhất tại châu Âu dành cho loại động cơ tuabin khí AGT1500 của xe tăng Abrams M1A1 và các hệ thống thiết giáp hạng nặng khác sẽ được xây dựng và vận hành tại thành phố Dęblin, miền Đông Ba Lan. WZL-1, Tập đoàn Quốc phòng Ba Lan (PGZ) và Chính phủ Ba Lan sẽ đầu tư khoảng 70 triệu euro để nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Dęblin, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kỹ thuật viên và mua sắm phụ tùng. Khoản đầu tư này không chỉ đảm bảo trung tâm hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất của Honeywell mà còn tạo ra hàng trăm việc làm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Dự kiến, cơ sở dịch vụ mới sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028, cung cấp đầy đủ các dịch vụ sửa chữa, đại tu và bảo dưỡng định kỳ cho động cơ AGT1500, đồng thời hỗ trợ các hệ thống thiết giáp liên quan khác.

Tại lễ ký kết, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh cơ sở dịch vụ mới không chỉ là một nhà máy bảo dưỡng mà còn là trung tâm hỗ trợ khu vực, khẳng định vị thế mới của Ba Lan trong hệ thống hậu cần quốc phòng châu Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước Ba Lan Konrad Gołota nhận định, với việc Warsaw đã ký hợp đồng mua 366 xe tăng Abrams từ Chính phủ Mỹ và Tập đoàn quốc phòng General Dynamics Land Systems (GDLS), việc sở hữu cơ sở bảo dưỡng ngay tại Ba Lan sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian bảo trì, giảm chi phí hậu cần và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thiết giáp.

Trước đó, tháng 2/2024, Trung tâm Năng lực Khu vực dành cho xe tăng Abrams đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Poznań của Ba Lan.

Theo giới phân tích, thỏa thuận với Honeywell sẽ mở ra triển vọng hợp tác lâu dài giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan và Mỹ, tạo nền tảng cho việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Ngoài ra, việc sở hữu hai cơ sở dịch vụ quan trọng tại Poznań và Dęblin không chỉ giúp Ba Lan tự chủ trong khâu bảo dưỡng động cơ mà còn hỗ trợ các quốc gia NATO khác đang vận hành xe tăng Abrams, góp phần củng cố sức mạnh chung của liên minh.